(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 PORTA (PD): GRAVE LA DECISIONE VENEZUELANA DI RITIRARE L’INVITO AGLI OSSERVATORI UE PER LE PROSSIME ELEZIONI PRESIDENZIALI

“La decisione del governo venezuelano, che si era impegnato a rispettare gli ‘Accordi delle Barbados’ siglati con l’opposizione e che prevedevano una “ampia presenza di osservatori internazionali” alle prossime elezioni con esplicito riferimento alla presenza – tra gli altri organismi internazionali – di osservatori dell’Unione Europea, è grave e rischia di delegittimare fortemente il processo elettorale in corso.”

Ad affermarlo è Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto in Sudamerica e da anni attento osservatore di quanto accade nello scenario politico venezuelano.

“Faccio mie le parole e l’invito del Presidente del Brasile Lula, che ieri ha telefonato al suo omologo venezuelano Nicolas Maduro chiedendo il rispetto degli accordi di Barbados con riferimento alla garanzia di un’ampia partecipazione di ossservatori internazionali, cosí come tra l’altro richiesto anche dalla risoluzione approvata in maniera bipartisan un mese fa dalla Commissione affari esteri della Camera dei Deputati italiana”.

