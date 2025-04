(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO STAMPA

Dott.ssa Tiziana Lenzo

Web: http://www.policlinico.pa.it

Policlinico di Palermo, effettuata la prima infusione in Italia di Teplizumab,

un anticorpo monoclonale che rallenta l’esordio clinico del diabete

Presso l’unità operativa complessa di Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione

del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, su una giovane paziente di 23 anni è stata

effettuata la prima infusione in Italia di Teplizumab, un anticorpo monoclonale “anti-CD3”

che rappresenta una svolta nel panorama della prevenzione del diabete mellito di tipo 1.

Questa molecola, infatti, è in grado di rallentare l’esordio clinico della malattia.

La nuova terapia nel novembre 2022 è stata approvata dalla Food and Drug

Administration (FDA) degli Stati Uniti per il trattamento di pazienti con almeno due

autoanticorpi per il diabete e una condizione di disglicemia (ossia una condizione di

alterato metabolismo glucidico, spesso definita pre-diabete), con l’obiettivo di ritardare

l’esordio della malattia conclamata.

A partire da ottobre 2024, il farmaco è disponibile in Italia ad uso compassionevole, ossia

nei casi in cui per determinati pazienti se ne consiglia l’uso prima che l’iter burocratico di

approvazione da parte degli Enti regolatori, l’Ema a livello europeo e l’Aifa a livello

nazionale, sia concluso.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO STAMPA

Dott.ssa Tiziana Lenzo

Web: http://www.policlinico.pa.it

“Il teplizumab – spiega la Prof.ssa Valentina Guarnotta, che ha promosso e seguito l’iter

necessario per ottenere l’autorizzazione all’uso compassionevole del farmaco presso

l’Azienda ospedaliera universitaria – rappresenta una terapia valida e concreta in tutti quei