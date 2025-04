(ARC) Salute: Regione, centro dialisi in struttura sanitaria adeguata

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

Udine, 9 apr – Aprire a Lignano Sabbiadoro un nuovo centro

dialisi turistico solleva diverse perplessit?, in particolare dal

punto di vista della sicurezza sanitaria. Attualmente, i pazienti

dializzati cronici presenti a Lignano sono sette, trasportati

all’ospedale di Latisana, luogo dotato di una struttura adeguata

e attrezzata per rispondere anche a eventuali emergenze.

? il concetto espresso quest’oggi dall’assessore alla Salute del

Friuli Venezia Giulia, in risposta un’interrogazione presentata

in Consiglio regionale.

L’esponente dell’Esecutivo ha fatto notare che aprire un nuovo

centro di dialisi separato, senza un adeguato supporto

ospedaliero o di primo livello sanitario, non garantirebbe i

necessari standard di sicurezza clinica. Le valutazioni delle

autorit? sanitarie sottolineano l’importanza che questi servizi

siano collocati all’interno di un presidio ospedaliero o, almeno,

in strutture di primo livello, in grado di gestire

tempestivamente le complicanze.

Inoltre, un centro con sei postazioni comporterebbe

un’organizzazione meno efficiente rispetto a un unico centro da

dodici postazioni, come si potrebbe organizzare a Latisana, dove

le risorse (come il personale infermieristico) possono essere

utilizzate in modo pi? razionale, garantendo una risposta pi?

rapida in caso di urgenza, senza compromettere l’assistenza agli

altri pazienti. Alla luce di questi elementi, secondo l’assessore

alla Salute la scelta pi? opportuna appare quella di rafforzare

ulteriormente la capacit? ricettiva del centro di Latisana,

piuttosto che disperdere risorse in nuove strutture autonome,

poco sostenibili sotto il profilo della sicurezza clinica.

