Roma, 9 Aprile 2025

FEDERALISMO, ALOISIO (M5S): PREOCCUPA AUDIZIONE SVIMEZ, GOVERNO STA DANNEGGIANDO IL SUD

Federalismo, Aloisio (M5S): preoccupa l’audizione di Svimez, Governo sta danneggiando il Sud

Roma, 9 aprile. “Con grande preoccupazione condivido le valutazioni fornite da Adriano Giannola, Presidente Svimez e da Carmelo Petraglia, consulente scientifico Svimez, auditi presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale. Come ho evidenziato, a seguito della riforma del Titolo V, si è registrato un divario importante tra le regioni con maggiore capacità fiscale e quelle più depresse, attuandosi una vera e propria costituzionalizzazione della spesa storica, come dimostrano gli investimenti per la spesa sanitaria, differenziate a seconda delle regioni. Inoltre, ad oggi, mancano le risorse per finanziare i LEP, oltre 100 miliardi, mentre alcune misure compensative sono del tutto ridicole, come la previsione di appena 800 milioni per la perequazione infrastrutturale. Il mio intervento trova conferma nell’analisi dei relatori, che hanno messo in luce un arretramento significativo nel processo di attuazione del federalismo simmetrico, a partire dal gravissimo definanziamento del Fondo perequativo infrastrutturale. Secondo la Svimez, l’autonomia regionale deve necessariamente fondarsi su due presupposti irrinunciabili: un sistema di finanziamento basato su fabbisogni standard e meccanismi di perequazione efficaci in grado di compensare i divari territoriali, criteri imprescindibili per garantire un’adeguata equità e solidarietà. Viceversa, la mancata attuazione dei Lep è una lacuna inaccettabile, analogamente al fondo perequativo previsto dall’art. 119 della Costituzione. Come giustamente richiamato dalla Svimez, le risorse del PNRR non possono sostituire una programmazione finanziaria organica e coerente per il Mezzogiorno ed è essenziale che il Governo rimuova gli ostacoli al riequilibrio territoriale. Se non si agisce con urgenza per garantire un vero federalismo simmetrico e una perequazione efficace, il rischio è che la legge 86 del 2024 perpetui le disuguaglianze e la stagnazione economica nel Sud”.

Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

