ISOLA LIRI, BATTISTI (PD): IMPEGNO PER VALORIZZAZIONE AREA NATURALISTICA ISOLA LIRI, PATRIMONIO UNICO DA TUTELARE

ISOLA LIRI, BATTISTI (PD): IMPEGNO PER VALORIZZAZIONE AREA NATURALISTICA,

PATRIMONIO UNICO DA TUTELARE

“Ho sottoscritto la mozione presentata in consiglio dai colleghi del M5S

inerente un’area di straordinaria importanza per il Comune di Isola del

Liri e per l’intera Regione Lazio: la cascata rappresenta un unicum

paesaggistico e culturale nel cuore dell’Europa”.

Così la Consigliera regionale Sara Battisti, intervenuta in Aula nel corso

della discussione sulla proposta di tutela dell’area intorno alla cascata

di Isola Liri.

“Siamo davanti – ha spiegato Battisti – a una rarità non solo per la città

ma per tutto il panorama europeo: una cascata all’interno del centro

urbano, circondata da un patrimonio storico-industriale che va

assolutamente salvaguardato e valorizzato. Ringrazio l’amministrazione

comunale, in particolare l’assessore Stefano Vitale, e il comitato

cittadino, oggi presente in Aula, che si sono fatti promotori di questa

importante iniziativa”.

La mozione nasce da una delibera comunale e ha trovato pieno sostegno tra