(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA: IL PODCAST “VIECCE” ARRIVA NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI

Nei cinque incontri in programma saranno registrate puntate live e offerto un mini corso di podcast

Roma, 6 giugno 2024 – “VIECCE! la vita nei quartieri di Roma”, il podcast di Roma Capitale, approda nelle Biblioteche capitoline e offre a tutti i partecipanti la possibilità di contribuire a registrare una puntata live.

Dall’ 11 giugno al 9 luglio, dalle 17 alle 19 si terrà il ciclo di incontri “Viecce Live!”, organizzati in collaborazione con Assipod.org – Associazione Italiana Podcasting.

Nel corso degli eventi saranno raccolti i racconti dei partecipanti, offrendo a tutti gratuitamente un piccolo corso per realizzare podcast. Tutti potranno infatti cimentarsi con la scrittura, la registrazione, il montaggio e la pubblicazione di un podcast dedicato al racconto del quartiere.

Ogni appuntamento si aprirà con l’ascolto di una puntata di VIECCE! La vita nei quartieri di Roma dedicata alla zona che sta ospitando l’evento.

Si parte martedì 11 giugno con la Biblioteca Joyce Lussu per l’ascolto della puntata di VIECCE! dedicata a Garbatella e poi per la registrazione live del podcast.

Martedì 18 giugno, si prosegue con la Biblioteca Ennio Flaiano e l’ascolto del podcast dedicato a Monte Sacro.

Il 25 giugno alla Biblioteca Guglielmo Marconi si tiene l’incontro dedicato a Portuense, il 2 luglio alla Biblioteca Raffaello si parlerà del quartiere Tuscolano. Si chiude martedì 9 luglio alla Biblioteca Nelson Mandela con il racconto di San Giovanni.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento posti con prenotazione online.

Per partecipare all’iniziativa organizzata da Roma Capitale, Biblioteche di Roma e ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting prenota su: [ http://www.bibliotechediroma.it/opac/news/viecce-live/35176 | http://www.bibliotechediroma.it/opac/news/viecce-live/35176 ]

Per ascoltare VIECCE! La vita nei quartieri di Roma vai su Spotify o sulla pagina dei podcast di Roma Capitale.