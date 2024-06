(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 MIGRANTI, KELANY (FDI): CONTE IN DELIRIO ELETTORALE

“L’azzeccagarbugli del popolo Conte che dichiara il presunto fallimento dell’accordo dell’UE con la Tunisia, caldeggiato dal presidente Meloni, è veramente in delirio da campagna elettorale. Occorrerebbe spiegargli che questo accordo ha portato ad un calo dell”80% delle partenze e del 60% degli sbarchi in Italia. Così come occorrerebbe ricordagli che a fare un accordo simile ci avevano provato nel 2020 il suo ministro degli esteri Di Maio ed il suo ministro dell’interno Lamorgese, ma i suoi ministri avevano invece miseramente fallito nell’intento e sono tornati a casa con le pive nel sacco, sbeffeggiati da tutti. Oggi, grazie a Meloni, gli sbarchi sono calati e con l’accordo con l’Albania è stata inaugurata una nuova stagione in Europa in quanto a politiche migratorie. Noi difendiamo i confini e proteggiamo le frontiere. Con loro solo il disastro”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito.

