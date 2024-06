(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Castrazione chimica: Iezzi (Lega), per stupratori come quello di Roma unica soluzione

Roma, 6 giu. – “Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Roma per aver abusato di una studentessa attirandola in auto con una scusa. La cosa inquietante è che, esattamente otto anni prima, era già stato incarcerato per sette anni per violenza e rapina a una tassista. La soluzione è chiara ed è solo una: la castrazione chimica. Per questo la Lega ha presentato un emendamento al Dl sicurezza per l’introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale. Nessuna pietà per i violentatori”.

Così il deputato della Lega Igor Iezzi, primo firmatario dell’emendamento.