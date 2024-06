(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Bignami, Guerra (Pd): Non siete cittadini ma sudditi!

“Eccolo il vero volto del governo Meloni. Il viceministro Bignami lo esprime a chiare lettere. Sono pronti i rimborsi forfettari per i cittadini alluvionati, ma se si tratta di ‘persone dirette o eterodirette dal Pd’ possiamo anche non darglieli. Come a dire: non siete più cittadini, siete sudditi”.

Lo dichiara Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale Pd.

Roma, 6 giugno 2024