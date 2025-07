Scopri i nuovi corsi di II livello dell’Accademia di Belle Arti di Bologna

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 Accademia di Belle Arti di Bologna: scopri i nuovi corsi di II livelloCinema e animazione sperimentale | Design della cura | Graphic, Interaction e Videogame Design

L’Accademia di Belle Arti di Bologna amplia la propria offerta formativa con tre nuovi corsi di secondo livello focalizzati sul design e sulla comunicazione visiva.

I due corsi di II livelloCinema e animazione sperimentale e Graphic, Interaction e Videogame design, già attivi dall’anno accademico 2024/2025, completano il ciclo rispettivamente del triennio di Linguaggi del cinema e dell’audiovisivo e di Desing Grafico.

Il corso di Design della cura completa il triennio di Design del prodotto ed è attualmente nelle more dell’approvazione del Mur per essere attivato nell’anno accademico 2025/2026, .

Il tema centrale di Cinema e Animazione Sperimentale è la contaminazione trasversale fra modalità di ripresa, animazione tradizionale e applicazioni digitalie e generative, che permettono una forte innovazione linguistica, strutturata da dinamiche di regia.

Design della cura si muove nell’ambito dei prodotti e dei servizi formando operatori capaci di gestire la attuazione di processi virtuosi di cura del paziente secondo logiche inclusive, con interventi verticali nei vari settori merceologici connessi.

Graphic, Interaction & Videogame Design esplora sistemi videoludici e interattivi come spazi di ricerca progettuale e autoriale, con particolare attenzione alla videogame culture. Attraverso applicazioni immersive e responsive, il corso approfondisce motori grafici real-time, interaction design e gamification per contesti produttivi, museali e performativi.

Il termine per le iscrizioni agli esami di ammissione è lunedì 21 luglio 2025.

Per maggiori informazioni, potete consultare il sito web http://www.ababo.it

Ufficio stampa Accademia di Belle Arti di Bologna: