Antitrust – Comunicato stampa – Antitrust: avviata istruttoria nei confronti del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi aderenti per presunta intesa anticoncorrenziale

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 COMUNICATO STAMPA

Antitrust: avviata istruttoria nei confronti del Federconsorzio Dolomiti

SuperSki e dei dodici Consorzi aderenti per presunta intesa

anticoncorrenziale

Secondo l’Autorità il Federconsorzio, insieme ai dodici Consorzi aderenti,

avrebbe attuato un’intesa restrittiva della concorrenza per definire i

prezzi degli skipass di zona e della relativa politica di vendita

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato

un’istruttoria nei confronti della “Federazione dei Consorzi di zona degli

imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki” e dei

dodici Consorzi di zona ad essa aderenti (Consorzio esercenti impianti a

fune Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio

esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones – Kronplatz; Consorzio

impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val

Gardena – Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza;

Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe

Lusia – San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio

impianti a fune Arabba – Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites;

Consorzio impianti a fune Val di Fiemme – Obereggen; Consorzio impianti a

fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria –

Bressanone) per presunta violazione dell’articolo 2 della legge n.

287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE.

In particolare, in base ad alcuni articoli dello Statuto feder-consortile,

sembrano essere state attuate due importanti restrizioni della

concorrenza: la prima riguarda la definizione, all’interno del

Federconsorzio Dolomiti SuperSki, del prezzo degli skipass dei Consorzi di

zona; la seconda riguarda invece i limiti, gravanti sempre sui Consorzi di

zona, alla vendita dei propri skipass attraverso soggetti terzi.

Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale

Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi del

Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di zona ad esso

aderenti.

Roma, 9 luglio 2025

Testo del provvedimento

https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/7/I877

Foto del Presidente Rustichelli

Direzione Rapporti Istituzionali, Relazioni Esterne, Comunicazione e

Stampa

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

00198 Roma – Italia