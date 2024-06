Migranti: Fossi (Pd), Giorgia critica governo Meloni sui ritardi hot spot in Albania

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

“La destra è sicuramente in stato confusionale visto che la candidata Giorgia sta facendo opposizione alla premier Meloni. Oggi afferma infatti che se fosse stato operativo l’hot spot dei migranti in Albania avrebbe ospitato 5500 persone, ma dimentica che proprio lei, presidente del Consiglio da 20 mesi, aveva annunciato che il centro sarebbe stato pronto a maggio. Siamo veramente sconcertati di fronte alle dichiarazioni false di chi evidentemente crede di poter ingannare tutto e tutti per sempre. Ad oggi l’unica certezza è che sono stati buttati via 800 milioni di euro dei soldi degli italiani”: è quanto dichiara il deputato Pd e segretario Dem della Toscana, Emiliano Fossi.

