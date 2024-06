CS “Concerti a Fiorano Modenese – Sempre Maggio Fioranese”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Ufficio Stampa

Comunicato Stampa n. SB108 – 05/06/2024

Concerti e musica a Fiorano Modenese

Da giovedì 6 giugno, tanti appuntamenti gratuiti con la musica e non solo

Fine settimana di musica e concerti a Fiorano Modenese. Con il Sempre Maggio Fioranese tre appuntamenti da non perdere, tutti a ingresso libero e gratuito, organizzati dal Comitato Fiorano in Festa.

Venerdì 7 giugno, alle ore 21.30, in piazza Ciro Menotti, concerto di Cisco (ex Modena City Ramblers) “Riportando tutto a casa”, tour 2024, trent’anni dopo.

Sabato 8 giugno la musica dal vivo parte alle 18.00, presso il Caffè del Teatro in piazza Ciro Menotti, con Gianni Miraglia e TheVega Dream, accompagnati dalla stand down performance “Vedo la gente vincere”. Dalle 21.30 in piazza concerto degli Aphasia, tribute band degli Europe.

Infine, domenica 9 giugno, sempre dalle 21.30, il gruppo “Inserimenti Casuali” si esibirà in piazza Ciro Menotti a Fiorano, con cover degli anni ‘80.

Ma gli appuntamenti musicali del fine settimana a Fiorano Modenese non sono solo Sempre Maggio Fioranese, giovedì 6 giugno alle ore 21.00, presso Villa Cuoghi (via Gramsci, 32) il Circolo Nuraghe presenta il concerto di Ladies Marmalade, con ingresso libero e gratuito.

E poi ancora appuntamenti nella natura alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, a partire da venerdì 7 giugno con una escursione serale per scoprire le creature notturne dell’are protetta; per proseguire sabato 8 giugno, con una camminata tra i Parchi, insieme al CAI Sassuolo, e terminare domenica 9 giugno con una giornata dedicata tutta alle proprietà officinali della lavanda e all’estrazione del suo prezioso oli, insieme agli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese.

Infine per gli appassionati di auto modelli, la gara notturna di minicar presso l’autodromo Jody Scheckter di Fiorano, sabato 8 giugno a partire dalle 15, per le qualifiche, si sfideranno le categorie: 1.8 Nitro, 1:8 Pan car e 1:10 GT Foam.