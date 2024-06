COMUNICATO STAMPA DEL 5 GIUGNO 2024 – MATERA, I CARABINIERI CELEBRANO IL 210° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 MATERA, I CARABINIERI CELEBRANO IL 210° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA

A Matera, le celebrazioni del 210° Anniversario della Fondazione dell’Arma

hanno avuto inizio al mattino con la deposizione di una corona d’alloro in

memoria dei caduti dell’Arma al monumento posto nella rotonda di fronte la

caserma “M.O.V.M. Magg. Rocco Lazazzera”, sede del Comando Provinciale, per

poi proseguire in serata nella suggestiva cornice di Piazza San Pietro

Caveoso, centro del rione Sassi affacciato sulla gravina materana. La

manifestazione, presieduta dal Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni

RUSSO, si è svolta con la partecipazione di S.E. Cristina FAVILLI Prefetto

di Matera, di Autorità religiose, civili e militari locali e dei Sindaci

della provincia di Matera.

Nel corso della cerimonia, dopo l’”Inno degli italiani” cantato dal vivo dal

soprano Maria Felicia Urga durante la cerimonia dell’alzabandiera, è stata

data lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica e del

Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Teo LUZI.

Ha preso poi la parola il Colonnello RUSSO che, nella sua allocuzione, ha

esordito ringraziando con commossa e sincera gratitudine le autorità, gli

ospiti e quanti che, con la loro presenza, hanno impreziosito la cerimonia

relativa al 210° anniversario della Fondazione dell’Arma, che grazie alla

città di Matera ed al suo sindaco, ha ricevuto ancora una volta il

privilegio di potersi svolgere nello splendido ed impareggiabile scenario di

Piazza San Pietro Caveoso, meta turistica mondiale e set cinematografico

internazionale.

Il Colonnello RUSSO ha proseguito nei ringraziamenti verso le Associazioni

Nazionali Carabinieri e Forestale, custodi delle nostre tradizioni, nonché

verso le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma

schierate.

Particolari saluti e ringraziamenti sono stati riservato a S.E. il Prefetto

di Matera, Dottoressa Cristina Favilli per la sua impeccabile, generosa e

saggia azione di coordinamento delle FF.PP. della Provincia, unitamente ai

suoi collaboratori, così come non potevano mancare i saluti e i

ringraziamenti per il signor Questore di Matera e per il Comandante

Provinciale della Guardia di Finanza, con i quali, sotto la guida del

Prefetto, si condividono lealmente le strategie e le relative responsabilità

nell’affrontare le variegate problematiche della Provincia. Fervidi saluti

sono stati rivolti anche al Comandante della Polizia Penitenziaria, al

Comandante dei Vigili Fuoco, al Comandante della Polizia Provinciale, ai

Comandanti di Polizia Locale di Matera e di tutti i Comuni della provincia,

tutti attori preziosi nel sistema integrato dell’ordine e sicurezza

pubblica.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto all’Autorità Giudiziaria,

nelle persone del Presidente del Tribunale Consigliere Riccardo GRECO e

tutti i giudici presenti, del Procuratore della Repubblica di Matera Dottor

Alessio COCCIOLI e tutti i Sostituti Procuratori, le Dottoresse Cazzetta,

Ventricelli, De Tommasi, Continisio e Spinelli, del Procuratore

Distrettuale Dottor Francesco Curcio e del Sostituto Procuratore con

competenza sulla nostra provincia Dottoressa Piccininni, sempre attenti e

disponibili nell’indirizzare al meglio l’ operato dei Carabinieri.

La cerimonia è stata altresì impreziosita sia dalla presenza

dell’Arcivescovo di Matera – Irsina, Mons. Giuseppe Caiazzo, che dalle

autorità politiche intervenute, tra cui il Senatore Raffaele De Rosa, l’Avv.

Piero Marrese, Presidente della Provincia, Consigliere Regionale e sindaco

di Montalbano, nonché tutti i Consiglieri Regionali del territorio.

Molto gradita ed apprezzata la corale presenza dei Sindaci della provincia,

con i quali le Stazioni Carabinieri dialogano quotidianamente specie laddove

costituiscono l’unico presidio di polizia.

Bellissima anche la coreografia con tante piccole bandiere italiane

sventolate dai bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo

“Pascoli” di Matera, accompagnati dalle loro insegnanti

Presenti come sempre, nella vita quotidiana dei Carabinieri, anche i

colleghi della ormai disciolta “Rappresentanza Militare” e i rappresentanti

delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, nonché i

rappresentanti degli organi di informazione.

Entrando nel vivo, un momento molto commovente si è verificato quando il

Colonnello RUSSO ha dedicato un caloroso abbraccio ai familiari dei nostri

militari scomparsi, tra cui la signorina Laura, presente alla cerimonia,

figlia del compianto Appuntato Scelto Q.S. Giovanni Lucca della Compagnia

di Pisticci, prematuramente scomparso circa un mese fa, e ricordando altresì

l’ottantesimo anniversario della morte dei Carabinieri Alberto La Rocca,

Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti, ricordati come i Martiri di Fiesole,

i quali nell’agosto del 1944, venuti a conoscenza dell’intenzione dei

tedeschi di fucilare 10 ostaggi civili se non si fossero consegnati, ben

consapevoli della sorte che li avrebbe attesi, dopo aver indossato la grande

uniforme si consegnarono alle forze nemiche, e vennero immediatamente

fucilati salvando la vita degli ostaggi.

Il Colonnello RUSSO ha evidenziato l’importanza non solo delle operazioni di

servizio che hanno suscitato clamore mediatico, ma anche delle attività

“quotidiane” spesso silenziose dei singoli Carabinieri: tra queste

l’intervento di un militare della stazione di Ferrandina, che libero dal

servizio, è riuscito a sbloccare la portiera di un’autovettura, senza

mettere a rischio l’incolumità di un bambino che era rimasto intrappolato

nell’abitacolo, tranquillizzando i genitori che in preda al panico, non

sapevano come intervenire, e quindi l’operazione di soccorso dello scorso 14

febbraio, in cui un bambino di 10 anni che insieme ad altri due coetanei si

era avventurato in un’area impervia di Montalbano Jonico, ha contattato il

112 riferendo di essere bloccato assieme ai due amici lungo un “calanco”,

individuati poi dai Carabinieri prima del calare del sole lungo un costone a

circa 150 metri di dislivello, raggiunti dai militari immediatamente

attraverso un sentiero impervio e sdrucciolevole e riportati incolumi ai

propri genitori.

Si tratta di azioni istintive, semplici e spontanee, a testimonianza

dell’importanza della sensibilità e della capacità di ascolto che ogni

militare deve ricercare e perfezionare, costituendo il vero metro di

valutazione di ogni Carabiniere.

L’Arma, fondata nel 1814, in 210 anni ha attraversato, da protagonista,

tutte le epoche che hanno interessato l’Italia, assicurando sempre il

proprio contributo con lealtà e generosità: nelle guerre risorgimentali,

nella lotta al brigantaggio, nei conflitti mondiali, nel contrasto alla

criminalità organizzata, nel soccorso delle popolazioni colpite da calamità

naturali, nella lotta al terrorismo di matrice politica e confessionale e

nelle Missioni Internazionali. Oggi, come ieri, l’agire dei Carabinieri si

ispira agli stessi valori e sentimenti di fedeltà alle Istituzioni e di

vicinanza alla gente.

I Carabinieri sono presenti capillarmente nella provincia con 28 Stazioni

(nei prossimi mesi, se ne aggiungerà un’altra nel Comune di Scanzano Jonico)

organizzate su 4 Compagnie che assicurano un servizio di pronto intervento

su tutta la provincia avvalendosi, altresì di Aliquote, Sezioni e Nuclei a

vocazione investigativa. Al dispositivo Territoriale si aggiungono le

componenti specialistiche, tra cui il Gruppo Carabinieri Forestale con i

suoi 13 nuclei distaccati ed uno in città con competenze Investigative di

Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, nonché il nucleo Ispettorato

del Lavoro. Operano altresì sul nostro territorio, con competenza regionale,

i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità ed Operativo Ecologico nonché la

Sezione Anticrimine del ROS.

La complessità del dispositivo, deputato all’attività di prevenzione e

contrasto alla criminalità, richiede pertanto un’attenta ed impegnativa

azione di coordinamento ai vari livelli, ma soprattutto un’elevata

versatilità e flessibilità da parte del personale, mosso da estrema

disponibilità e non comune spirito di sacrificio.

Tra i risultati conseguiti, il Colonnello RUSSO ha citato l’azione di

prevenzione e contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti,

che ha consentito di incrementare le quantità di stupefacenti sequestrate

nonché il numero di persone deferite all’A.G.

Non meno impegnativo è stato il contrasto alla violenza di genere: negli

ultimi 12 mesi l’Arma si è occupata di ben 120 casi che hanno comportato

l’attivazione del “codice rosso”, rispetto ai 57 registrati nell’anno

precedente. Sono state deferite 124 persone in stato di libertà e 4 in stato

di arresto.

Analogo impegno è stato profuso nel contrasto al fenomeno delle truffe agli

anziani, dove su 33 episodi denunciati ai Carabinieri, sono state deferite

20 persone, di cui 8 in stato d’arresto, tutte provenienti dalla Campania.

In materia di Tutela del Lavoro, il Nucleo di Matera ha effettuato oltre 400

ispezioni nel settore edile, agricolo, commerciale e turistico. Su oltre

1.300 lavoratori controllati, 184 sono risultati irregolari e ben 75 in

nero. Sono state contestate 405 sanzioni (di cui 236 inerenti alla

sicurezza) per importo totale di oltre 750 mila euro. Inoltre, nello scorso

autunno, sono state eseguite 10 misure cautelari emesse dal Tribunale di

Matera in materia di caporalato.

Il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità ha effettuato oltre 300

controlli constatando circa 100 violazioni, di cui 22 a carattere penale e

77 amministrativo, per un importo complessivo di 64.000 euro, oltre ad

In materia di tutela dell’ambiente, il Gruppo Forestale ed il Nucleo

Operativo Ecologico hanno effettuato, complessivamente, circa 7.000

controlli che hanno fatto emergere 230 illeciti penali e 320 amministrativi,

hanno comportato il deferimento all’A.G. di 181 persone nonché il sequestro

di beni per circa 1 milione di euro e la contestazione di 325 sanzioni

amministrative per un importo complessivo di 266.540 euro. I controlli hanno

riguardato aree private e demaniali, di particolare pregio naturalistico

ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici ed idrogeologici, e il rispetto di

vincoli urbanistici e delle normative in materia trattamento delle acque

reflue e di prima pioggia. Sono state effettuate altresì verifiche sulla

correttezza delle erogazioni pubbliche a favore del comparto agricolo,

nonché sul corretto esercizio dell’attività venatoria.

Le variegate attività svolte hanno comportato spesso l’interazione di

reparti diversi, con competenze diversificate.

Circa l’attività di prevenzione, nel corso dei 18.033 servizi di pattuglia,

sono state complessivamente controllate 76.074 persone e 61.734 automezzi.

Per quanto riguarda i servizi di controllo alla circolazione stradale, le

pattuglie dell’Arma hanno accertato 3.317 violazioni al codice della strada,

di cui 45 per guida in stato d’ebbrezza (36 per l’assunzione di alcool e 9

di stupefacenti). Inoltre hanno rilevato 199 incidenti stradali, di cui 88

causati da cinghiali.

Infine il Colonnello RUSSO ha inteso ringraziare tutte le Istituzioni per la

solidarietà e vicinanza dimostrata in occasione del grave incidente occorso

alla nostra collega, V. Brig. Mariella Biasi, del Nucleo Radiomobile di

Matera, che intervenuta per assicurare la viabilità e la sicurezza della

circolazione su un tratto di strada dove si era appena verificato

l’investimento di un cinghiale, veniva a sua volta travolta da