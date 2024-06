(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Borgo San Lorenzo, Mazzetti (FI), “In corso verifiche su operazione Monastero Santa Caterina. Passaggio di proprietà non è certo”

“Posso confermare che molte delle persone e degli enti che ho informato di questa operazione che, a quanto pare, vogliono chiudere velocemente, condividono i miei dubbi e faranno le giuste verifiche sulla correttezza formale dell’operazione, sui numeri e non solo. Mi sono pervenute informazioni, inoltre, su alcune azioni e scelte non proprio rispettose e improntate a una corretta tutela del patrimonio artistico contenuto all’interno. Anche per questo avevo chiesto un sopralluogo ma è chiaro che questa Fondazione non vuole essere controllata. Tuttavia, per quanto emerso, non è detto che l’operazione si faccia, anzi. So che è una novità ma per la prima volta c’è un parlamentare che controlla e vigila anche in Mugello”.

Lo afferma, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.

