A teatro per la vita progetto in favore della fondazione Ospedale Bambino Gesù

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

Il ricavato dallo spettacolo ideato dal L.C. Valle Tiberina

devoluto all’acquisto di letti pediatrici per il Centro Cure Palliative

di Passoscuro dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”

La rappresentazione “Sogno di una notte di vana fantasia”, diretta dai registi Carlo Del Giudice e Alessandra De Mattia e interpretata dalle Compagnie teatrali amatoriali “dell’Albagia” e “La Rocca”, è andata in scena il 4 giugno 2024 presso il Teatro Olimpico di Roma, sfiorando i 900 spettatori.

Un grande successo di pubblico che ha calorosamente applaudito il Gruppo di Sognatori che dal palco ha trasmesso l’amore, l’empatia e la gioia di stare insieme.

L’iniziativa, scaturita da un’idea del Club Valle Tiberina, ha coinvolto anche molti volontari non Lions e ricevuto il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio, dell’Aeronautica Militare, della Fondazione Ordine degli Avvocati di Roma. Il progetto, denominato “A Teatro per la Vita”, è nato con l’obiettivo di sostenere la Causa Umanitaria Globale del Lions International riguardante il cancro infantile. In particolare, i 20.000 euro, ricavato dello spettacolo insieme alle numerose donazioni, saranno interamente destinati alla Campagna “Mi Prendo Cura di Te” della Fondazione Bambino Gesù di Roma, mentre le spese inerenti l’allestimento dello spettacolo sono state coperte dal contributo di generosi sponsor. I fondi raccolti serviranno per l’acquisto di letti pediatrici allungabili da donare al Centro di Cure Palliative a Passoscuro dell’Ospedale “Bambino Gesù”, Inoltre, con il contributo della Lions International Foundation, potrebbero raddoppiare i fondi raccolti rendendo completo l’intervento.

Noi Lions del Club Valle Tiberina abbiamo sempre pensato che confrontarsi con il mondo del volontariato spontaneo, coinvolgendolo in progetti inclusivi, unisca le persone al pensiero che “tante gocce fanno un mare… di bene.”

Lo dichiara Nicola Acquaviva, Presidente dei Lions del Club Valle Tiberina.