(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 Tennis: Barelli “Sinner numero uno in classifca Apt e di stile”

“Jannik Sinner si conferma essere il numero uno non solo nella classifica Apt, ma anche per il suo stile. Auguriamo una pronta guarigione a Novak Djokovic che si è ritirato dal Roland Garros per infortunio. Un comportamento ineccepibile da parte del giovane atleta italiano che dimostra essere un campione vero sia sul campo che nella vita. E complimenti anche al presidente della federazione tennis, Angelo Binaghi, per aver fatto emergere un grande numero di atleti dalle eccezionali qualità sportive”. Così dichiara Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia e presidente della FIN.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma