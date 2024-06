(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2024

(AGENPARL) – mar 04 giugno 2024 Europee; Ronzulli (FI): noi dalla parte giusta, difendiamo cittadini e imprese

“La partita che si gioca in Europa è quella tra due visioni opposte. Dalla parte giusta ci siamo noi, che arriviamo all’appuntamento elettorale con liste di qualità. Siamo liberali, riformisti, europeisti, atlantisti, difensori delle imprese e delle loro famiglie, delle loro case e dei loro risparmi. Dall’altra c’è la sinistra che candida gente che vuole sfuggire alla giustizia, come Ilaria Salis. Sono i figliocci di Timmermans, colui che con le sue politiche sta rischiando di mettere in ginocchio cittadini e aziende, non solo italiane ma dell’Europa intera”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Siracusa a sostegno dei candidati azzurri Caterina Chinnici e Marco Falcone.

“Scegliere Forza Italia – ha proseguito – significa dare un enorme contributo per arrivare ad una maggioranza formata da popolari, liberali e conservatori. E’ questo l’unico modo per consegnare all’Europa una Commissione non frutto di compromessi, stabile, coesa, coerente, in grado difendere davvero gli interessi dei cittadini e di garantire loro un domani migliore, progresso e benessere”, ha concluso.