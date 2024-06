Nuoro, comunicato del sindaco Andrea Soddu

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

(AGENPARL) – lun 03 giugno 2024 Gentilissimi,

Chiedo ospitalità nei Vostri organi di stampa per un breve messaggio.

Il 2 giugno abbiamo celebrato la festa della Repubblica, uno degli anniversari cardine della Storia

d’Italia. Quello che ha definitivamente segnato la chiusura di un’epoca truce e rappresentato il

capisaldo per l’ingresso del nostro Paese nella modernità democratica e nella fase di gestione della

democrazia attraverso le rappresentanze politiche.

Il 25 giugno celebreremo la collegata ricorrenza dell’elezione dell’assemblea costituente, avvenuta

nello stesso 1946, che, per disegnare la strada che avrebbe dovuto fare superare all’Italia la fase più

difficile della storia a partire dall’unità in poi, si sforzò coralmente di superare le divisioni di

schieramento e di amalgamare le diverse sensibilità per comporre le regole condivise del vivere

comune, basate sulla centralità dei valori sociali e multidimensionali della persona, che venivano

posti al centro del vivere civile e sui quali si è fondato il futuro di pace e di rinascita dell’Italia.

Tra questi valori vi sono quelli che presidiano la politica degli enti locali, ed in particolare dei comuni.

Per costruire il nuovo Stato era necessario riconoscere che gli enti locali fossero addirittura

preesistenti allo Stato, così come è nella storia, e che lo Stato ne deve garantire sempre e comunque

l’autonomia. E’ tramite la difesa di questi valori che si concretizza la democrazia, e cioè la possibilità

che vi sia una classe politica eletta che abbia la responsabilità delle funzioni amministrative proprie

di una determinata organizzazione. Ed è innanzitutto il complesso dei Comuni, autonomi e con

rappresentanze politiche elette, che costituisce la Repubblica insieme a Province, Città Metropolitane,

Regioni e Stato.

Venendo alla nostra amatissima Nuoro e partendo da queste considerazioni, nonché volgendo lo

sguardo alla supremazia della Politica come strumento di risoluzione dei problemi della società,

ritengo necessario svolgere un ultimo appello a tutte le forze politiche affinché si mettano da parte le

divisioni e le logiche particolari e ci si confronti sui progetti per il futuro, sulle idee di sviluppo e sulle

attività necessarie per migliorare l’azione di governo, pronti a darci da fare per il bene di Nuoro e del

territorio. Ciò nella consapevolezza che governando i processi politici ed i fatti amministrativi si possa

fare sempre meglio, come è normale che sia, e che tutto possa essere migliorato, arricchendosi di altri

e nuovi punti di vista, anche trovando intese su rivisitazione di programmi ed obiettivi, su traiettorie

politiche e sulle forze in campo necessarie per rendere sempre più solida ed efficace l’azione

amministrativa. Sarebbe invece molto grave rinunziare alla rappresentanza politica ed al

funzionamento del consiglio comunale democraticamente eletto, essendo invece necessario svolgere

tutti gli sforzi possibili per garantire alla città la permanenza di una rappresentanza politica che sia

responsabile delle funzioni amministrative del nostro Comune.

Andrea Soddu

Sindaco di Nuoro