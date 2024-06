(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

(AGENPARL) – lun 03 giugno 2024 *MINISTERO DELLA DIFESA*

*STATO MAGGIORE ESERCITO*

Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione

__________________________________

*COMUNICATO STAMPA*

*Lutto nell’Esercito*

**Cordoglio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito per il

decesso del Graduato Aiutante Stefano Pistis**

“È con immenso dolore che rivolgo, a nome di tutta la famiglia

dell’Esercito e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai

familiari di Stefano Pistis”.

Sono le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo

d’Armata Carmine Masiello, per esprimere dolore e vicinanza alla famiglia e

agli affetti più cari del Graduato Aiutante Stefano Pistis, deceduto a

seguito di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in località

Tramatza in provincia di Oristano.

L’Esercito ha immediatamente attivato ogni forma di supporto e sostegno ai

familiari del militare deceduto, nella consapevolezza del terribile momento

che stanno attraversando.

Al militare ferito nell’incidente, auguriamo una pronta guarigione con la

speranza di poterlo riavere al più presto tra noi.

*Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito*

*Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione – Sz. PI*

*via XX Settembre, 123/A*

*00187 – ROMA*

*Ufficio: 06 4735**7**5**3**4*

*website: http://www.esercito.difesa.it *

*Twitter: @Esercito*