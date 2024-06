(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2024



*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, BANDIERA PALESTINESE SU PALAZZO MARINO, DE CORATO: «ESPORLA

SIGNIFICHEREBBE STARE DALLA PARTE DEI TERRORISTI DI HAMAS! SALA NON HA MAI

CONDANNATO CORTEI E URLA D’ODIO CONTRO ISRAELE. COME SEGNO DI PACE

ANDREBBERO ESPOSTE ENTRAMBE».*

Milano, 02 Giugno 2024 – «E’ giusto che decida il Consiglio Comunale le

sorti della facciata di Palazzo Marino. In questa, però, Sala non può

esporre solamente quella palestinese, perché sarebbe un chiaro segnale che

sta dalla parte dei terroristi di Hamas! Ricordo che il primo cittadino, da

ottobre ad oggi, non ha mai preso posizioni nette ed espresso solidarietà

alla Comunità Ebraica nonostante le decine di cortei in cui sono stati

rivolti insulti e urla di morte agli ebrei. Se proprio volesse esporla,

Sala, dovrebbe farlo affiancandola a quella di Israele. In questo caso,

finalmente, darebbe un chiaro segnale ed uscirebbe dall’ambiguità

antisemita che inneggia alla Palestina. Dopo le manifestazioni pro-Hamas,

le aggressioni del 25 Aprile, le offese a Liliana Segre, le minacce nelle

Università e la paura dei ragazzi in città di camminare con il copricapo

ebraico, il Comune non può permettersi di “strizzare l’occhio” a questi

fanatici antisemiti».

Lo ha dichiarato il Deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in

Commissione Parlamentare Antimafia ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra,* Riccardo De Corato, *sulla possibilità di esporre la

bandiera della Palestina sulla facciata di Palazzo Marino.