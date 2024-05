(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

Comunicato stampa

Malattie Rare, UNIAMO: focus sulla medicina di genere con il Progetto

Donne, Salute e Rarità

Roma, 29 maggio – Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una sempre

maggior specificità delle terapie e a un procedere verso una medicina

personalizzata. Allo stesso tempo, però, abbiamo un quadro nel quale le

donne sono penalizzate per una serie di fattori: dalla sottovalutazione dei

sintomi da parte delle donne pazienti non culturalmente impostate per

prendersi cura di sé, alla mancanza di tempo delle donne caregiver per

poter pensare alla prevenzione e ai controlli periodici fino alla

sottorappresentazione delle donne nelle sperimentazioni cliniche e al tempo

spesso non sufficiente che i medici possono dedicare loro.

Tenendo conto di queste premesse e dei principi espressi dalla Risoluzione

ONU sui diritti delle persone con malattia rara, in cui si legge che “le

donne e le ragazze con una malattia rara devono affrontare maggiori

discriminazioni e barriere nell’accesso ai servizi sanitari”, UNIAMO ha

lanciato a novembre 2023 il progetto “Donne, Salute e Rarità”. Partiti con

una conferenza stampa presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale di

Roma alla presenza, tra le altre, dell’On. Ilenia Malavasi, la Federazione

ha realizzato altri tre incontri online con clinici esperti e testimonianze

di donne che hanno raccontato la propria esperienza. Nel primo incontro si

è cercato di far emergere la rilevanza della medicina narrativa nel vissuto

delle donne e del ruolo della postura narrativa per arrivare a diagnosi

precoci; nel secondo si sono accesi i riflettori su malattie rare che

interessano principalmente le donne per far emergere il sommerso di non

diagnosi e l’importanza

della prevenzione e della cura di sé; nel terzo webinar si è invece

approfondito il tema della gravidanza nelle malattie autoimmuni.

“La donna è la colonna portante della società, anche per la sua importanza

cruciale nel tema sanità: è da lei che parte lo stimolo alla prevenzione, è

lei che si occupa delle visite di controllo e in generale che, con il

nascosto lavoro di caregiver, accompagna i membri della famiglia nel mondo

della salute” – ha dichiarato Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO –

“È inoltre fondamentale individuare quelle patologie che colpiscono in

misura percentualmente maggiore le donne per far emergere il sommerso di

non diagnosi, dovuta a scarsa conoscenza e sottovalutazione dei sintomi,

anche da parte delle stesse donne. C’è bisogno di un percorso diagnostico

più veloce, aumentando anche la consapevolezza delle donne e

sensibilizzandole su prevenzione e diagnosi precoce”.

“In Chiesi Global Rare Diseases abbiamo sempre attribuito alla donna un

ruolo centrale: nella società così come nella famiglia; nel suo essere

cittadina, paziente o caregiver. Crediamo infatti che il ruolo della donna

sia determinante nel mondo della Salute, motivo per cui senza alcuna

esitazione abbiamo sostenuto il progetto Donne, Salute e Rarità, promosso

da UNIAMO ”, afferma Alessandra Vignoli, Head of Mediterranean Cluster,

Chiesi Global Rare Diseases. “L’obiettivo del Progetto è duplice. In primo

luogo, il Progetto è servito ad analizzare come il nostro tessuto culturale

e sociale abbia talvolta portato la donna a non prioritizzare la propria

salute, ai danni della prevenzione – e quindi in molti casi di una diagnosi

precoce. In secondo luogo il Progetto ha l’ambizione ancora più alta di

riportare l’attenzione sulla medicina di genere e sulla necessità di

prestare attenzione alla salute della donna in quanto colonna portante

della società. Si tratta di obiettivi che possono generare un impatto sulla

comunità in cui viviamo, sui pazienti e sulle persone, in pieno

allineamento con l’approccio di Chiesi in qualità di Benefit Corporation”.

Ufficio Stampa

UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare

*Ufficio Stampa e Comunicazione *

*UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare *

Via Nomentana 133

00161 Roma

http://www.uniamo.org