Le sezioni unite della Corte di Cassazione risolvono il contrasto sull’ammortamento alla francese nei mutui bancari

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

Con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno il 19 luglio 2023, stabilendo un principio di diritto cruciale per il settore dei mutui bancari. La decisione riguarda specificamente i mutui a tasso fisso con rimborso rateale regolato da un piano di ammortamento “alla francese”.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che nei mutui bancari a tasso fisso con piano di ammortamento “alla francese” standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non comporta la nullità parziale del contratto. In particolare, questa omissione non determina né l’indeterminatezza né l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né costituisce una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti.

Questa sentenza risolve un annoso contrasto giurisprudenziale riguardante le conseguenze della mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori. Nonostante la previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN) e della modalità di ammortamento “alla francese”, la questione era se tale carenza negoziale potesse determinare:

Indeterminatezza o Indeterminabilità dell’Oggetto del Contratto: Secondo il combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, comma 2, del Codice Civile, questa mancanza potrebbe comportare la nullità strutturale del contratto. Violazione delle Norme sulla Trasparenza: In particolare, la normativa di cui all’art. 117, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB) richiede che i contratti indichino chiaramente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi eventuali maggiori oneri in caso di mora, pena la nullità.

La decisione delle Sezioni Unite ha rilevanti implicazioni pratiche e giuridiche. Stabilisce che, in assenza di un’espressa indicazione della modalità di capitalizzazione degli interessi, il contratto di mutuo non può essere considerato nullo per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione delle norme sulla trasparenza. Questo chiarimento offre maggiore sicurezza giuridica agli istituti di credito e ai clienti, riducendo il rischio di contenziosi basati su queste specifiche omissioni contrattuali.

La sentenza n. 15130/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella definizione delle norme che regolano i mutui bancari in Italia. Stabilendo che l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” non invalida il contratto di mutuo, la Corte ha fornito un principio di diritto che contribuirà a uniformare le decisioni future su questa materia, offrendo maggiore stabilità e prevedibilità nei rapporti contrattuali tra banche e clienti.