(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Ponte stretto, Carrà (Lega): Pd non dia lezioni, ha inchiodato paese per anni

Roma 28 mag. – “Il Pd è l’ultimo che può tentare di dare lezioni: il ministro Salvini sta sbloccando lavori e interventi in tutto il Paese, dopo decenni di no portati avanti da una sinistra incapace di pensare al futuro e oggi in grado solo di criticare. Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica, fondamentale all’interno dei piani di sviluppo infrastrutturale di Sicilia e Calabria, e ricade all’interno dei corridoi europei Ten-T: darà lavoro, offrirà opportunità di crescita dei territori. Con concretezza, sicuramente ben lontano da quelle operazioncine di facciata tanto care all’opposizione come gli 80 euro o il reddito di cittadinanza”.

Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.