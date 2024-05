(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

DALLA REGIONE LAZIO L’AGGIORNAMENTO SULLO STATO

DI AVANZAMENTO DELLA SCUOLA “MAJORANA” DI RIETI

L’assessore Manuela Rinaldi: «USR e Regione Lazio impegnati a garantire la messa

in sicurezza delle strutture scolastiche»

Roma, 28 maggio 2024 – La Regione Lazio tramite l’assessorato ai Lavori Pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, a seguito dell’interrogazione a cui dovrà rispondere il Comune di Rieti, fornisce un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori per la ricostruzione della scuola elementare “Quintino Majorana” a Villa Reatina, chiusa subito dopo il sisma del 2016 e temporaneamente spostata nei locali della Cassa Edile nel nucleo industriare di Rieti.

Cronistoria e sviluppi recenti

Identificazione del RUP: Il 17 luglio 2018, il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR), Wanda D’Ercole, ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per questo intervento.

Direzione Lavori: Il 16 gennaio 2024, è stato autorizzato un incremento dei costi per la direzione dei lavori, portando il totale da € 107.225,13 a € 127.972,27.

Procedura di Gara e Assegnazione dei Lavori:

Il Programma Straordinario di ricostruzione degli edifici scolastici, approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza Speciale n. 31/2021, ha previsto l’utilizzo di un Accordo Quadro, facilitando la gestione e l’efficienza delle procedure di gara. Il bando è stato pubblicato il 30 maggio 2022.

Aggiudicazione:

Stato Attuale:

Purtroppo, i lavori non possono ancora iniziare. Le verifiche previste dal Codice dei Contratti, effettuate al momento dell’aggiudicazione, sono scadute e devono essere riacquisite. Le autorità competenti stanno lavorando per completare al più presto queste verifiche, consentendo l’avvio dei lavori.

«Contiamo tutti di restituire al quartiere di Villa Reatina la sua scuola elementare “Majorana” nel breve tempo possibile. La Regione Lazio e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione saranno sempre impegnati a garantire la messa in sicurezza delle strutture scolastiche. Infatti, le priorità di questa Giunta sono la sicurezza e il benessere della comunità scolastica. Per questo, dopo anni di lungaggini burocratiche, puntiamo ad avviare i lavori il prima possibile».

Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.