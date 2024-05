Agenzia regionale 540.24 Finestra straordinaria servizi domiciliari

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

Servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità, anziani e non autosufficienti,

aperta finestra straordinariaSono stati approvati gli elenchi delle Unità di offerta ammesse a catalogo, in risposta all’Avviso approvato con DD 287 del 10/04/2024, chiusosi lo scorso 3 maggio. Risultano inserite nell’elenco delle istanze ammesse 530 unità di offerta, chiamate ad erogare servizi in favore di disabili ed anziani tramite l’utilizzo del Buono Servizio.

In considerazione della mancata presentazione di istanze di permanenza o aggiornamento da parte di alcune unità di offerta, è stata disposta l’apertura di una finestra straordinaria di candidatura per servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità, anziani e non autosufficienti. La finestra, valida fino alle ore 12 del 31 maggio prossimo, è destinata esclusivamente alle UDO (Unità di offerta) precedentemente iscritte e che non hanno ancora inoltrato le istanze di permanenza/aggiornamento. La riapertura dei termini consentirà una più ampia partecipazione all’Avviso Buoni Servizio da parte dei cittadini.