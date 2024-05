(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Depuratore Sava-Manduria, Amati: “Lavori finiti. Prime settimane di settembre per avvio all’esercizio. Anni persi per soluzione obbligata”

Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Sono terminati i lavori per la costruzione del nuovo depuratore di Sava-Manduria e di tutto lo schema idraulico necessario, comprese le 12 trincee drenanti collegate con il bacino artificiale di Torre Colimena e il relativo scarico a mare. L’entrata in esercizio dell’impianto – in grado di assorbire una portata di 5.000 m3 giorno, pari all’80% degli abitati di Manduria e Sava – è prevista per le prime settimane di settembre.

È una buona notizia perché il nuovo depuratore porrà fine a uno stato d’inquinamento della falda e del mare, non compatibile con la bellezza e l’amenità di quei luoghi.