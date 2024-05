CS : Elezioni europee, A.P.I.: “Oltre il 90% degli imprenditori alle urne e il 63% voterà in base al programma del candidato”

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Elezioni europee, A.P.I.: “Oltre il 90% degli imprenditori alle urne e il 63% voterà in base al programma del candidato”

Stamattina, nella sede di A.P.I., l’incontro tra gli imprenditori e i candidati alle elezioni europee 2024, Angelo Ciocca (Lega), Pierfrancesco Maran (PD), Alessandro Tommasi (Nos-Azione).

Milano, 27 maggio 2024 – Il prossimo 8 e 9 giugno, il 92% dei soci si recherà alle urne. Lo farà con un obiettivo preciso: quello di far sentire la voce delle PMI manifatturiere.

Nelle decisioni di voto degli imprenditori, infatti, inciderà per il 63% il programma, per il 29% la persona e solo per l’8% il partito del candidato.

Questo importante aspetto emerge dalla survey «PMI: tra tutela e cambiamento. Il ruolo dell’UE nel “fare impresa”», realizzata da A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, i cui dati sono stati presentati questa mattina, durante l’incontro che si è svolto tra gli imprenditori e alcuni dei candidati alle elezioni europee.

Nella sede di viale Monza a Milano, A.P.I. ha incontrato Pierfrancesco Maran (PD), Alessandro Tommasi (Nos-Azione) e, in collegamento video, Angelo Ciocca (Lega).

Alla domanda “Cosa dovrebbe fare l’UE per sostenere maggiormente le PMI?” la maggior parte degli imprenditori ha evidenziato la necessità di costruire un regime fiscale equo a livello europeo (19%), di costruire un piano industriale ad hoc per le PMI (11%), di attuare una semplificazione burocratica (9%), di definire un accordo industriale a livello europeo (8%) e di lavorare affinché la struttura diventi più elastica e più adattabile ai repentini cambiamenti del contesto geo politico/economico (6%). Ma non solo, per le imprese è anche strategico intervenire sui costi delle materie prime e dell’energia.

«I dati – ha spiegato Alberto Fiammenghi, presidente di A.P.I. – tracciano ancora una volta un’indicazione forte per i futuri amministratori europei sottolineando, al di là dei dibattiti sterili che vediamo troppo spesso nelle campagne elettorali, la necessità di impegnarsi in battaglie decisive per sostenere la manifattura, la vocazione produttiva del Paese, il rilancio della competitività e dell’occupazione, ma anche per far “contare” di più l’industria italiana in Europa. Inoltre, dobbiamo lavorare per avvicinare i giovani alle imprese e alla politica, disegneranno loro il futuro del Paese».

Dalla survey emerge l’insoddisfazione per un predominio di leadership di alcuni Paesi su altri (16%). ma anche l’auspicio che le elezioni siano un’opportunità di uniformare le regole per tutti i paesi membri (14%).

Rispetto al ruolo italiano in UE, inoltre, le PMI ritengono che si debba incidere di più sulle scelte a tutela della vocazione produttiva del nostro Paese (36%), che si debba investire sulle competenze dei funzionari e dei politici che ci rappresentano per contare sempre di più (28%), e che l’Italia non abbia politici abbastanza competenti per affrontare i temi discussi a livello europeo (22%).

Tra le sfide che le imprese dovranno affrontare emergono alcuni aspetti strategici per la continuità aziendale, tra cui per il 20% la mancanza di figure professionali; per il 15% l’adeguamento delle competenze in azienda e per l’8% il passaggio generazionale, di imprenditori e lavoratori.

I candidati dei tre schieramenti principali hanno presentato il programma e sono intervenuti sui temi chiave.

«In Europa – ha evidenziato Angelo Ciocca – vedo scelte che hanno penalizzato le nostre PMI, come l’assenza di un fisco europeo equo e di un piano industriale dedicato, che ha reso più difficile per le nostre PMI competere ad armi pari con realtà più grandi o con sedi in Paesi con tassazioni più favorevoli. Nel nostro programma la tutela del Made in Italy e delle piccole e medie imprese è centrale: vogliamo un’Europa che le sostenga davvero, alleggerendo le tasse, investendo su formazione e innovazione, contrastando la concorrenza sleale. Pur restando nell’UE, la Lega vuole riformarla profondamente, rivedendo il Patto di Stabilità per avere più flessibilità per lavoro e imprese».

«Voglio un’Europa ancora più vicina alle piccole e medie imprese. È un modello organizzativo fondamentale nel nostro Paese e va sostenuto a livello europeo – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano e candidato alle elezioni europee dell’8-9 giugno nel collegio nord-ovest-.Serve tutelare l’accesso alle materie prime, ai semiconduttori. E serve anche che l’Europa tuteli le imprese rispetto alla crescita, ad esempio nella logistica, della concentrazione in mano a poche grandi aziende. L’Europa ci serve per regolare ed evitare oligopoli che possano poi fissare loro i prezzi sia al consumatore finale sia al resto delle catene distributive».

«Per favorire la competitività delle piccole e medie imprese è fondamentale lavorare in Europa per il completamento del mercato unico, così da semplificare la vita di chi vuole vendere i propri prodotti in Europa, e migliorare l’accesso ai capitali – ha sottolineato Alessandro Tommasi -.Troppa burocrazia, troppa frammentazione nella definizione ed applicazione delle regole scoraggiano i capitali e gli investimenti che renderebbero le nostre aziende più competitive. Le aziende sono fatte dalle persone, come noto, per questo è necessario formare i nostri giovani sulle competenze che servono al mercato. Per farlo, il potenziamento degli ITS e il riconoscimento automatico dei titoli di studio, due proposte da sempre nel programma di NOS, potranno arricchire le nostre PMI delle competenze che cercano con fatica e che oggi, troppo spesso, non riescono a trovare».

«Le regole si scrivono in Europa ed è importante che la politica abbia le idee chiare sulle necessità delle PMI – conclude il presidente Alberto Fiammenghi -. Per questo A.P.I. ha organizzato un confronto costruttivo basato sui dati e focalizzato su alcuni aspetti chiave per il futuro della manifattura industriale.

Attendiamo il voto ribadendo che è fondamentale la tutela delle PMI, non nell’assisterle, ma nel sostenere e favorire l’imprenditorialità e il radicamento e il consolidamento della manifattura italiana, affinché il Paese continui a mantenere la sua attuale leadership produttiva in Europa».

Per informazioni e per ricevere i risultati del sondaggio:

Ufficio Stampa A.P.I.

http://www.apmi.it/

#apifaimpresa

Twitter: @APIdal1946

Youtube: A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Linkedin: A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Instagram: @apidal1946

Alessandra Pilia

Responsabile Marketing e Comunicazione

Assistente del Presidente e Relazioni Istituzionali

A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

aderente a Confartigianato Imprese

*******************************************************************************************************

Per sapere come e perché A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie tratta i dati personali (tra cui la Sua email), prenda visione del documento disponibile sul sito dell’Associazione.

*******************************************************************************************************