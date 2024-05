Conclusa la rassegna letteraria “Letture tra le Isole”: sabato l’ultimo incontro con la scrittrice Macrina Marilena Maffei (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 COMUNE DI FAVIGNANA – ISOLE EGADI

Conclusa la rassegna letteraria “Letture tra le Isole”: sabato l’ultimo incontro con la scrittrice Macrina Marilena Maffei

Con la presentazione del libro “La maga e il velo. Incantesimi, riti e poteri del mondo magico eoliano” si è conclusa sabato a Palazzo Florio la rassegna “Letture tra le Isole”, organizzata dal Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta con la collaborazione della Libreria Galli Salve – Ubik Erice.

L’autrice ha dialogato con l’antropologo Mauro Geraci, offrendo al pubblico uno spaccato del mondo dei riti terapeutici antichi e delle formule magiche segrete che caratterizzano l’arcipelago delle Eolie. “La maga e il velo” esplora il linguaggio potente della magia, presentando una variegata umanità composta da maghi, numina ventura, guaritori, monaci e sacerdoti, tutti custodi di formulari medico-magici. Personaggi che operano per riportare l’uomo alla salute del corpo e dell’anima, rispondendo alle richieste di chi cerca liberazione dai mali fisici e spirituali.

La prima edizione della rassegna “Letture tra le Isole” ha registrato grande partecipazione. “Siamo felici – dice l’assessore Monica Modica con delega alla Cultura – di avere aderito a Il Maggio dei Libri, promosso dal Centro per il libro e dal Ministero della Cultura per favorire e stimolare l’abitudine alla lettura. Questa prima edizione è andata oltre le nostre aspettative. Abbiamo registrato da parte del pubblico grande interesse sia per i libri che gli argomenti trattati, tutti legati al mare ma declinati in modo diverso. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Appuntamento al prossimo anno”.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi

SCARICA VIDEO (Immagini e interviste Mauro Geraci, Macrina Marilena Maffei e Monica Modica)

https://file.wastransfer.com/GSwoC9nk