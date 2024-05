(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

REGIONE LAZIO E COMUNE DI PONZA SOTTOSCRIVONO ACCORDO

PER CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE ZONA MARINA

Righini e Palazzo: «Uniamo le forse tra istituzioni per tutela biodiversità»

Roma, 26 maggio 2024 – Regione Lazio e comune di Ponza hanno firmato questa mattina il protocollo di intesa che sancisce per cinque anni la collaborazione tra le due istituzioni nella gestione delle Zone Speciali di Conservazione Marina. Ad apporre le firme gli assessori regionali Elena Palazzo e Giancarlo Righini e il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino.

Già da tempo la Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi ha intrapreso un’opera di coinvolgimento, non solo dei cittadini, ma anche delle amministrazioni locali nella consapevolezza e nella partecipazione alle attività di conservazione di specie marine, della costa e del mare. Oggi, con questo atto, si stabilisce una strategia condivisa e pianificata.