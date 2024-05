(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 PNRR, BONAFONI (PD): GRAVE TAGLIO DEI FONDI AI COMUNI, SCELTA MIOPE E IRRESPONSABILE DEL GOVERNO

“Dal Governo Meloni ennesimo taglio di risorse da destinare ai Comuni per poter realizzare le opere previste dal PNRR. Una scelta grave, che ancora una volta scarica sugli enti locali responsabilità che non competono loro, rischiando di veder compromessi progetti e servizi. È il segno dell’inadeguatezza del Ministro Fitto che anziché curarsi della coesione sociale del Paese, si limita ad eseguire le direttive del collega Giorgetti. Una gestione miope e irresponsabile, quella a cui ci sta abituando la destra al Governo, che si aggiunge al taglio del fondo affitti e alla cancellazione del reddito di cittadinanza. Misure che di fatto hanno comportato un ulteriore aggravio per le funzioni dei Comuni, già in difficoltà nel fronteggiare gli effetti di disuguaglianze in aumento nelle nostre comunità. Una scelta chiara, che anticipa del resto il quadro che si realizzerebbe con l’autonomia differenziata, il disegno scomposto di un Paese diviso e più povero”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile per Terzo Settore e associazionismo.