(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Fisco, Bergamini (FI): “Semplificazione norme e processi strada maestra”

“La semplificazione di norme e dei processi è la strada maestra per costruire un rapporto virtuoso tra cittadini e Fisco e combattere l’evasione. Altre strade, ispirate a forme di controllo, retaggio di tempi passati, non solo sono fallimentari ma si sono rivelate nel tempo inefficaci. Noi vogliamo andare avanti, non tornare indietro, per questo abbiamo presentato il nostro emendamento che mette la parole fine al redditometro. Siamo certi che troveremo la più ampia convergenza”.

Lo ha detto Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, a margine di un incontro elettorale a Marina di Pietrasanta.

