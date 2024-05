(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

Salario minimo, Tenerini (FI): "Da Barzotti accuse strampalate. Sindacati amici del cdx? Landini segretario ombra opposizioni"

“La collega Barzotti farebbe meglio a usare maggiore prudenza quando afferma che il segretario Tajani racconta panzane. La questione del salario povero è ben più complessa di quanto racconta il M5S, perché relativo ad altri aspetti, come le ore lavorate ad esempio, e le affermazioni della Barzotti sono una semplificazione da campagna elettorale pura e semplice. L’unico vero strumento di contrasto al lavoro povero è il rafforzamento della contrattazione nazionale e fa bene il centrodestra a difendere questo strumento. Quanto poi alle accuse che qualche sigla sindacale abbia affinità di visione o pensiero con il centrodestra fa davvero sorridere, visto che il segretario della Cgil Landini, con tutto il rispetto, sembra essere il segretario ombra delle opposizioni, Pd e M5S in testa”.

Così in una nota Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e Responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.

