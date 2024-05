(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 COMUNICATO

PD FROSINONE, DOMANI BANCHETTI IN TUTTA LA PROVINCIA PER SALARIO MINIMO

Domani domenica 26 maggio, nell’arco del ciclo di iniziative “Il dovere

dell’alternativa” intrapreso, in vista del voto europeo, dalla consigliera

regionale Pd, Sara Battisti, e dal segretario provinciale, Luca Fantini, ci

sarà una giornata di mobilitazione nelle piazze di tanti comuni della

Provincia con banchetti per le firme sul Salario minimo, una raccolta

lanciata dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.

Questi i punti dove militanti e cittadini potranno apporre la loro firma,

accompagnata da un documento di identità: a Frosinone banchetto presso

l’accesso centrale del Parco Matusa (p.zza Martiri di Vallerotonda,

ingresso ex curva nord fronte edicola); ad Anagni, dalle 10 alle 13 al

mercato rionale Osteria della Fontana in via Casilina 3; ad Arnara il

banchetto sarà in via Piagge 23 (sede del circolo) dalle ore 9.00 alle ore

13; a Roccasecca il banchetto si farà in via Roma dalle ore 9 alle 13; a

S.Andrea del Garigliano raccolta firme in via Roma dalle 10 alle 13; a Sora

il banchetto in piazza Santa Restituta dalle ore 10.30; a Monte San

Giovanni Campano, dalle 9 alle 13, in piazza Caio Mario (Chiaiamari); a

Serrone banchetti Piazza R. Fulli e Piazza F.Pais, San Quirico antistante

Ristorante La Pace dalle 9.30 alle 13.00; a Pontecorvo Porta Pia ore 10

fino alla 13; a Vallecorsa banchetto domenica, ore 10.00 – 13.00 in largo

Salvo D’acquisto.

“Rafforzare la contrattazione collettiva – spiegano Luca Fantini,

segretario provinciale e Martina Innocenzi, responsabile organizzazione Pd

Frosinone -, eliminare i contratti pirata, combattere lo sfruttamento nei

luoghi di lavoro: queste le principali motivazioni per approvare il salario

minimo in Italia, proposta che il governo Meloni respinge incredibilmente

al mittente. Sotto i nove euro l’ora nulla può definirsi lavoro e siamo

felici che i circoli locali del Pd, che ringraziamo, siano nelle piazze

domani per una bellissima giornata di partecipazione”.

25 maggio 2024