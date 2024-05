(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 Alluvione, il presidente della Regione pronto a incontrare i rappresentanti

dei comitati

Scritto da Redazione, sabato 25 maggio 2024

Assoluta disponibilità, sin dai primi giorni della prossima settimana, ad

incontrare i rappresentanti dei comitati dei cittadini della piana

fiorentina, e in particolare di Campi Bisenzio, colpiti dall’alluvione del

novembre scorso.

E’ quanto comunica il presidente della Regione Toscana a seguito

dell’iniziativa organizzata oggi dai comitati stessi e che si è chiusa

davanti al centro direzionale di Novoli della Regione Toscana.

