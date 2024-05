(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

Oggetto: A Palazzo Baroni il convegno finale del progetto "Scopriamo l'energia con FCHgo", il 27 maggio

COMUNICATO STAMPA

Il 27 maggio si tiene il Convegno finale del progetto “Scopriamo l’energia con FCHgo” coordinato dal Centro di ricerca MANIS del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore e realizzato con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Reggio Emilia e con il sostegno del Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia

A Palazzo Baroni, sede del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, si svolgerà, lunedì 27 maggio, il convegno conclusivo del progetto “Scopriamo l’energia con FCHgo”, coordinato da un gruppo di lavoro interdisciplinare diretto dalla Prof.ssa Annamaria Contini e afferente al Centro di ricerca MANIS – Metaphor and Narrative in Science, del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore, con il sostegno del Comitato territoriale Iren di Reggio Emilia.

L’obiettivo del lavoro, dedicato all’educazione scientifica e all’educazione alla sostenibilità, è stato disseminare, dare applicazione e ulteriore sviluppo alle pratiche didattiche innovative ideate nell’ambito del progetto europeo H2020 “FCHgo – Fuel Cells HydroGen educatiOnal model for schools”, coordinato per Unimore dalla Prof.ssa Tiziana Altiero, che ha curato la supervisione scientifica di questo nuovo progetto.

A partire da ottobre 2023, è stata avviata la coprogettazione con l’Istituto Manzoni, formando i suoi insegnanti e coinvolgendo altri due Istituti scolastici del territorio di Reggio Emilia (l’Istituto Comprensivo A. Einstein di Reggio Emilia e l’Istituto Leonardo da Vinci di Sant’Ilario d’Enza) in un percorso di educazione scientifica dedicato al concetto di energia e del suo trasferimento, con particolare attenzione all’idrogeno.

Nella coprogettazione delle attività educative e di peer tutoring è stato utilizzato l’approccio educativo innovativo di FCHgo, per migliorare l’efficacia dell’apprendimento attraverso l’incontro tra esperienza sperimentale, esperienza corporea, narrazione metaforica, esercizio della creatività. Le attività, che sono oggi nella fase finale, sono state progettate e realizzate con l’attiva collaborazione della dott.ssa Alessandra Landini, Dirigente dell’Istituto A. Manzoni di Reggio Emilia, oltre che con il contributo dei docenti e dirigenti coinvolti e di associazioni del territorio che operano nell’ambito della sostenibilità.

Lo scopo del convegno è mostrare l’impatto educativo delle attività del progetto ispirate all’approccio FCHgo e promuovere il legame tra temi scientifici, tecnologia e sostenibilità nell’educazione e nella formazione.

L’appuntamento prenderà il via alle 9.30 presso l’aula Artigianelli di Palazzo Baroni. La mattinata sarà dedicata alla disseminazione e condivisione dei risultati del progetto insieme agli alunni delle scuole partecipanti, ai docenti e alle Dirigenti.

Parteciperà e aprirà i lavori la prof.ssa Annamaria Contini, Direttrice del Dipartimento, insieme a Raffaella Curioni, Assessora all’Educazione, Conoscenza Città Universitaria e Sport del Comune di Reggio Emilia, e Paolo Bernardi, Direttore dell’Ufficio Scolastico provinciale di Reggio Emilia.

Nel pomeriggio saranno affrontati in modo più specifico i temi scientifici e educativi, con interventi che saranno un’importante occasione di formazione per docenti, ricercatori e studenti universitari. Parteciperanno alla sessione pomeridiana il Prof. Marcello Romagnoli (Direttore del centro di ricerca H2-MO.RE), Tiziana Altiero, Alice Giuliani e Alessandra Landini (per il gruppo di lavoro interistituzionale del progetto), Federico Corni (Docente di Didattica della Fisica, UNIBZ), Arturo Bertoldi (Eduiren), Monica Murano (Responsabile della didattica, Arditodesìo, Trento).

L’evento intende far conoscere e disseminare quanto è stato realizzato come esempio di buona pratica di collaborazione tra Università, agenzie educative e associazioni del territorio. Il Convegno si svolge con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 25 maggio 2024

