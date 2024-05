L’Aquila – Comunicato stampa area giochi inclusiva in Piazza Italia (+ foto)

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

Piazza Italia: inaugurata area giochi inclusiva

Inaugurata nel parco di Piazza Italia, nel quartiere di Santa Barbara, l’area ludica inclusiva con accessibilità piena e condivisa.

Si tratta di un intervento di riqualificazione compiuto dall’amministrazione comunale e presentato questa mattina alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi, del vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni Pubblici e Disability Manager, Raffaele Daniele, dell’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, e dell’assessore al Turismo, Ersilia Lancia. All’iniziativa hanno preso parte anche alcuni ospiti della Comunità XXIV Luglio e studenti della scuola primaria di Santa Barbara e atleti delle società sportive Special Olympics e Atletica L’Aquila.

Il progetto, fortemente voluto dall’Ufficio del Disability Manager in stretta sinergia con il settore “Transizione Ecologica” dell’ente comunale, si sviluppa per circa 150 metri quadrati, ampliando così l’ingresso precedente.

Recintato e con pavimentazione con gomma antitrauma è stato allestito con strutture dalle specifiche caratteristiche tecniche, come l’altalena e la giostrina inclusiva, il play village con rampa e una zona con pannelli gioco colorati.

I giochi inclusivi sono studiati per consentire ai più piccoli di condividere momenti di svago senza barriere o divisioni.

“L’obiettivo – hanno dichiarato i presenti – è stato quello di creare un luogo stimolante, sicuro e divertente per tutti, indipendentemente dal loro livello di abilità fisica. Lo scopo è far giocare e interagire assieme i bambini, in un ambiente accogliente e sereno per combattere la tendenza all’isolamento e consentire a chiunque ne fruisca di progredire al proprio ritmo e secondo le proprie capacità maturate. Una nuova area giochi, a sostituzione della precedente, dedicata all’inclusione di tutti i bambini: un’inclusione reale e tangibile, in cui la condivisione di spazi e momenti diventa determinante per la crescita. Abbiamo condiviso questa giornata di festa con chi, quotidianamente, si confronta con il mondo della disabilità, con gli alunni delle scuole e pratica sport in questa zona della città per salutare uno rinnovato spazio che è tornato a disposizione dell’intera comunità”.