(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Da lunedì partono i lavori per rinnovare la rete idrica in via Montalbano. Al termine la strada sarà completamente riasfaltata grazie ad un accordo tra Comune di Pistoia e Publiacqua

L’intervento è suddiviso in quattro lotti, il 27 maggio partirà il primo

Il tratto di strada di via Bonellina (a partire dalla rotonda della Vergine) per poi proseguire in via Montalbano fino al confine con il comune di Serravalle Pistoiese sarà completamente riasfaltato grazie ad un accordo tra Comune di Pistoia e Publiacqua. L’opera sarà preceduta da interventi di sostituzione e rinnovo della rete idrica realizzati da Publiacqua e finanziati da fondi Pnrr ottenuti dal gestore del servizio idrico.

L’intervento complessivo è suddiviso in quattro lotti, uno dei quali su un tratto di strada provinciale, quello più a ridosso della rotonda della Vergine. Da lunedì 27 maggio prenderà il via il primo stralcio che va da via Montalbano civico 72 fino all’incrocio con via di Ramini a Case Nuove di Masiano e successivamente partiranno, di volta in volta, gli altri lotti di lavori seguiti da specifiche ordinanze alla viabilità. I lavori di bitumatura inizieranno una volta conclusi tutti gli interventi di sostituzione della rete idrica.

Per consentire a Publiacqua la realizzazione dei lavori, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Da lunedì 27 maggio fino al 16 giugno, nel primo tratto interessato dai lavori da via Montalbano – all’altezza del civico 72 – fino all’incrocio con via di Ramini, saranno in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Nel tratto interessato dall’intervento sarà consentita la circolazione solo ai mezzi di soccorso e di emergenza. Il percorso alternativo è attraverso la variante SP9.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

