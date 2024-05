COMUNICATO STAMPA – con preghiera di pubblicazione – Incontro in collaborazione con INPS sui contributi obbligatori ai fini previdenziali e assistenziali

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

Comunicato Stampa

Oggi 23 maggio 2024 si è svolto, presso la Sala Rossa dell’Istituto Tecnico Agrario “M.

Vetrone”, in località Piano Cappelle, Benevento, un interessantissimo incontro, in sinergia

tra l’Istituto e la sede INPS di Benevento, sulle tematiche relative ai contributi obbligatori

che i datori di lavoro devono versare presso le casse dello stato, ai fini previdenziali ed

assistenziali. La materia trattata, non presente nelle scuole, ha rappresentato un tassello

importante nella formazione di tutte le classi quinte dell’Istituto (Liceo Scientifico, Istituto

Tecnico Agrario e C.A.T.), nelle quali diversi ragazzi si approcceranno, dopo la maturità, al

mondo del lavoro, ma anche per tutte le studentesse e gli studenti che continueranno gli

studi, si è ritenuto che la conoscenza dei propri diritti, nel mondo del lavoro, possa arginare

il triste fenomeno del lavoro nero con cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri

doveri.