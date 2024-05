(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Pesca, Ciancitto (FdI): “Bene lavoro governo per sostegno a pescatori siciliani”

“Il decreto del governo che incrementa di oltre il 60% la quota della pesca al tonno per i pescatori siciliani è una ottima notizia. Un lavoro crescente del governo Meloni, frutto del grande impegno e della sensibilità che ha il ministro Lollobrigida nei confronti delle eccellenze della Sicilia, come il comparto pesca, una risorsa per la nostra Nazione. Oggi è stato annunciato dal ministro che il G7 dell’Agricoltura si svolgerà nella nostra splendida isola di Ortigia, a Siracusa, un’altra notizia che dimostra l’attenzione del governo per la Sicilia”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.

