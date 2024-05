Ulteriori modifiche alla circolazione di sabato

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Comune di Lecco

Piazza Diaz 1

23900 Lecco LC

http://www.comune.lecco.it

AREA 1 – Sicurezza delle persone e del territorio

ORDINANZA N. 192 DEL 16/05/2024

(R.O.Dirigenti)

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PER SVOLGIMENTO CORTEO

MAGGIO 2024

SABATO 18

LA DIRIGENTE

Premesso che sabato 18 maggio 2024 dalle ore 14,00 si svolgerà nel territorio comunale un corteo

con il seguente percorso:

Piazza Garibaldi- Via Cavour-Piazza Diaz- via Sassi-Via Marco D’Oggiono- Via Digione-Via AmendolaLargo Caleotto- Corso Promessi Sposi- Via Baracca- Via Belfiore-Via Risorgimento- Via Polvara- Via

Turbada- Via Tonio da Belledo;

Ritenuto di adottare a disciplina della circolazione stradale opportuni provvedimenti al fine di

consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza e senza rischi per i partecipanti ed

altri utenti della strada;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvate con D.Lgs n. 285 del

Visto l’art. 107 – comma 2 – del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e il

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente richiamate, sabato 18 Maggio 2024,

l’istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

PERCORSO CORTEO

DIVIETO TRANSITO

DIVIETO SOSTA

CON RIMOZIONE

FORZATA

ALTRI OBBLIGHI

E DIVIETI

PIAZZA GARIBALDI

Da ore 14,00 a ore 17,00

Da ore 11,00 a

ore 16,30

Sospensione

ZTL/APU

VIA N. SAURO

Tratto Piazza Affari e Piazza Garibaldi

Da ore 14,00 a ore 17,00

Da ore 11,00 a

ore 16,30

Sospensione

ZTL/APU

Via MASCARI

Da ore 14,00 a ore 17,00

Sospensione

ZTL/APU

VIA CAIROLI

Tratto compreso tra via Mascari e via Cattaneo

Da ore 14,00 a ore 17,00

Sospensione

ZTL/APU

VIA CAVOUR

Tratto tra via Mascari e Piazza Diaz

Da ore 14,00 a ore 17,00

VIA MONTELLO

Da ore 14,00 a ore 17,00

VIA VOLTA

Tratto tra via Montello e Largo Montenero

Da ore 14,00 a ore 17,00

PIAZZA STAZIONE

Da ore 14,00 a ore 17,00

PIAZZA DIAZ

Da ore 14,00 a ore 17,00

VIA SASSI

VIA MARCO D’OGGIONO

Da ore 14,00 a ore 17,00

Da ore 14,00 a ore 17,00

VIA CATTANEO

Tratto compreso tra Via marco D’Oggiono e via

Cairoli

VIALE DANTE

Tratto compreso tra via Marco d’Oggiono e Piazza

Manzoni

VIA DIGIONE

VIA CARLO PORTA

Da ore 14,00 a ore 17,00

VIA AMENDOLA

Da ore 14,00 a ore 17,00

Sospensione

ZTL/APU

Da ore 11,00 a

ore 16,30

Ambo i lati da

12,00

17,00

Da ore 14,00 a ore 17,00

Senso unico in direzione

Piazza Manzoni

Da ore 14,00 a ore 17,00

Da ore 14,00 a ore 17,00

Via PIZZI

VIA PREVIATI

Da ore 14,00 a ore 17,00

VIA MARCONI

VIA XI FEBBRAIO

Tratto tra Largo Caleotto e uscita park Meridiane

Da ore 14,00 a ore 17,00

Da ore 14,00 a ore 17,00

LARGO CALEOTTO

Area sosta autobus

CORSO PROMESSI SPOSI

Tratto tra Largo Caleotto e Via Ponte Alimasco

VIA DI VITTORIO

VIA VIGANELLA

VIA BARACCA

VIA RIVOLTA

Da ore 11,00 a

ore 16,30

Da ore 15,00 a ore 19,00

Divieto

pedonale

transito

Da ore 14,00 a ore 17,00

obbligo di svolta a destra

all’intersezione con via

Amendola

Da ore 14,00 a ore 17,00

obbligo di svolta a sinistra

all’intersezione con via

Amendola

Uscita da park Meridiane

consentita in via Balicco.

Da ore 14,00 a ore 17,00

uscita consentita come da

indicazioni Polizia Locale

in loco.

Da ore 14,00 a ore 17,00

senso unico in direzione

Via Ponte Alimasco/Di

Vittorio

Da ore 14,00 a ore 17,00

senso unico in direzione

via Ponte Alimasco

Da ore 14,00 a ore 17,00

direzione obbligatoria a

sinistra verso via P.

Alimasco

Da ore 15,00 a ore 19,00

direzione obbligatoria a

destra verso via Besonda

inferiore

Da ore 15,00 a ore 19,00

transito in direzione via

Rivolta

VIA TITO SPERI

VIA BELFIORE

Tratto compreso tra via Rivolta e via Lamarmora

VIA BELFIORE

Tratto compreso tra via dell’Eremo e via

Lamarmora

VIA BESONDA INFERIORE

Da ore 15,00 a ore 19,00

VIA GIUSTI

VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI

Da ore 15,00 a ore 19,00

Da ore 15,00 a ore 19,00

obbligo di svolta a destra

verso via Lamarmora

Da ore 15,00 a ore 19,00

direzione consentita verso

via Fiandra

VIA BESONDA SUPERIORE

VIA RISORGIMENTO

Da ore 15,00 a ore 19,00

VIA ROCCOLO

Tratto tra via Grandi e via Monsignor Polvara

VIA ROCCOLO

Tratto tra via dell’Eremo e via Grandi

Da ore 15,00 a ore 20,00

VIA MONSIGNOR POLVARA

VIA MARONCELLI

Da ore 15,00 a ore 20,00

VIA TURBADA

Da ore 15,00 a ore 20,00

VIA GIOTTO

VIA TONIO DA BELLEDO

Tratto da via dell’Eremo a viale Valsugana

VIA SANTA BARBARA

Da ore 15,00 a ore 20,00

Da ore 15,00 a ore 20,00

Da ore 11,00 a

ore 19,00

Da ore 15,00 a ore 19,00

senso unico con direzione

consentita

verso

Fiandra

Da ore 15,00 a ore 19,00

direzione consentita verso

via Mons.Polvara

Da ore 15,00 a ore 20,00

obbligo di svolta a destra

verso via Grandi

Da ore 9,00

a ore 20,00

Da ore 15,00 a ore 20,00

obbligo di svolta a sinistra

verso via Fiandra

Da ore 15,00 a ore 20,00

Divieto di attraversamento della sede stradale da parte dei pedoni al transito del corteo.

Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui sopra i veicoli degli organizzatori al seguito del

corteo, i veicoli delle F.F.OO e di emergenza.

Il presente atto verrà reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all’albo pretorio online e con

comunicato stampa.

Il personale della Polizia Locale, unitamente alle altre forze di polizia di cui all’art. 12 del Codice della

Strada, è incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente

provvedimento.

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104,

ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24

novembre 1971 n. 1199.

A norma dell’art.8 della Legge 7/8/1990, n° 241 e s.m.e i., si rende noto che il responsabile del

procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è la Dirigente dell’Area 1 Sicurezza delle

persone e del territorio Dott.ssa Monica Porta.

Lecco, 16/05/2024

La Dirigente

DOTT.SSA MONICA PORTA