[INGV Comunicato stampa] INGV_MEDITERRANEO | Nuovi dettagli sulla crisi di salinità che 6 milioni di anni fa ha prosciugato il Mare Nostrum

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 *MEDITERRANEO | Nuovi dettagli sulla crisi di salinità che 6 milioni di

anni fa ha prosciugato il Mare Nostrum*

*Uno studio internazionale ha rivelato dettagli sulla crisi di salinità del

Mediterraneo di 6 milioni di anni fa, offrendo nuove prospettive

sull’evoluzione geologica e climatica della regione*

*[**Roma, 16 maggio 2024**]*

Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori internazionali, con la

partecipazione dell’*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)*,

ha portato alla luce importanti scoperte riguardanti la *crisi di salinità

avvenuta nel Mediterraneo* circa 6 milioni di anni fa, che ha provocato il

progressivo *disseccamento del bacino*.

Secondo la ricerca *“Causes and consequences of the Messinian salinity

crisis”* recentemente pubblicata su Nature, l’apertura e la chiusura degli

oceani e dei mari, correlate ai movimenti delle placche litosferiche,

spesso conducono alla formazione di bacini marginali con un limitato

scambio d’acqua con l’oceano aperto. Questi periodi di limitato scambio

possono portare all’accumulo di enormi depositi evaporitici, noti come

“giganti di sale”, come quello riscontrato nel Mediterraneo durante la

crisi di salinità Messiniana.

*Fabio Florindo*, ricercatore dell’INGV e co-autore dello studio, ha

sottolineato l’importanza di queste scoperte: “*Questi enormi depositi

evaporitici si sono formati episodicamente nella storia della Terra e hanno

avuto un impatto significativo sul ciclo del carbonio e sul clima globale*”.

Durante la crisi Messiniana, il Mediterraneo subì un’importante

trasformazione a causa della chiusura progressiva del collegamento con

l’Oceano Atlantico.

“*Questo evento*”, prosegue *Florindo*, “*ha portato a una diminuzione

significativa del livello dell’acqua nel Mediterraneo e alla deposizione di

oltre 1 milione di chilometri cubi di sale, sotto forma di depositi di

gesso e di halite, nei suoi bacini*”.

Le implicazioni di tali depositi evaporitici sulla composizione chimica

degli oceani e sull’equilibrio climatico globale sono state approfondite

dagli studiosi. La rimozione di calcio dagli oceani attraverso la

deposizione di solfato di calcio ha causato una serie di cambiamenti, tra

cui un aumento del pH oceanico, una diminuzione della pressione parziale

dell’anidride carbonica atmosferica e un raffreddamento globale.

Circa 5.3 milioni di anni fa, questo periodo di isolamento giunse a una

conclusione epica con un’imponente inondazione dall’Atlantico, nota come

evento Zancleano, che ha riportato condizioni marine nel Mediterraneo.

Questo studio offre un’importante finestra sul passato geologico del

Mediterraneo e sull’evoluzione del nostro pianeta, offrendo spunti preziosi

per comprendere meglio i processi climatici e ambientali che hanno plasmato

la Terra nel corso dei millenni.

*Link allo studio*: https://www.nature.com/articles/s43017-024-00533-1

*Link utili*:

*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*

*University of Southampton, UK*

*Utrecht University, The Netherlands*

*National Institute of Marine Geology and Geo-ecology, GeoEcoMar,

Bucharest, Romania*

*University of Corsica Pasquale Paoli, Corte, France*

*Australian National University, Canberra, Australia*

*University of Bristol, UK*

*University of Salamanca, Spain*

*Institut de Physique du Globe de Paris, Université Paris Cité, CNRS,

France*

[image: image.png]

*Figura 1* – Fasi evaporitiche della crisi di salinità messiniana (MSC).

a, Mappa della regione mediterranea con i mari, stretti e catene montuose

più importanti.

b–d, Mappe schematiche del Mediterraneo e della Paratetide durante tre fasi

evaporitiche con i principali siti affioranti a terra. Questa serie di

mappe illustra la sequenza di unità evaporitiche che definiscono il MSC

durante la restrizione e l’isolamento del Mediterraneo dall’Atlantico

[image: image.png]

*Figura 2* – Stratigrafia della crisi di salinità messiniana in differenti

contesti di bacino.

a, Mappa schematica del Mediterraneo con indicazione delle zone marginali,

dei bacini poco profondi con sbarramenti, dei bacini intermedi e dei bacini

centrali profondi.

b, Sezione trasversale schematica del Mediterraneo con depositi della MSC

in diversi contesti di bacino. I numeri nei livelli si riferiscono a: 1,

fase del gesso primario inferiore (PLG); 2, halite; 3, fase del gesso

superiore (UG).

c, Vincoli di età e distribuzione dei depositi del MSC in diversi contesti

di bacino. I record stratigrafici della crisi di salinità messiniana (MSC)

riflettono la profondità del bacino e l’ambiente tettonico.

[image: image.png]

*Figura 3* – Contesto geodinamico della crisi di salinità messiniana.

a, Topografia schematica della regione dello Stretto di Gibilterra prima

della crisi di salinità messiniana, con indicazione della paleogeografia

della connessione Mediterraneo-Atlantico. Le etichette illustrano le età e

i meccanismi del moto verticale che hanno limitato la connessione

Atlantico-Mediterraneo (~5,33-7 Ma).

b, Rappresentazione schematica della morfologia della placca litosferica

sotto Gibilterra a circa 8 Ma. Le frecce illustrano i movimenti assoluti

delle placche per l’Africa e l’Iberia con un movimento centrale-orientale

betico più lento. La configurazione richiesta per la connessione o per la

restrizione del Mediterraneo dall’Atlantico è stata controllata dalla

convergenza Africa-Iberia. orientale betico più lento.

________________________________________________________

*Ufficio Stampa / Press Office*

*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV *

*www.ingv.it | * *Facebook* *INGV Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

** |**Instagram ingv_press

*

*|X* *Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*

*|**LinkedIN Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia *

*|**Youtube* *INGV – Ist. Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

**|Telegram **INGV press*

. *|Threads **INGV press*

| *WhatsApp* INGV Press