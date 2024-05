(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Due medaglie al World Liqueur Awards 2024 a Londra per il liquore ragusano ULIBBO: le congratulazioni di Confagricoltura Ragusa

Confagricoltura Ragusa esprime grande soddisfazione per il successo di ULIBBO, il liquore ragusano di Ulivo e Carrubo prodotto dalla società agricola Verso le Origini, che ha conquistato ieri due medaglie d’argento ai World Liqueur Awards 2024 a Londra.

ULIBBO si è classificato come secondo miglior liquore al mondo nelle categorie “Liquori alle Erbe” e “Liquori Digestivi”, ottenendo così due prestigiosi riconoscimenti internazionali che si aggiungono alla lunga lista di premi già vinti dal distillato 100% made in Ragusa, realizzato seguendo un’antica ricetta di famiglia, con l’infusione di due alberi iconici delle nostre campagne: l’Ulivo e il Carrubo appunto.

Questi ulteriori prestigiosi attestati, che si aggiungono a una lunga lista di premi ottenuti, arriva dopo le intense giornate di Cibus a Parma, durante le quali ULIBBO ha letteralmente conquistato i numerosi visitatori che hanno affollato lo stand di Confagricoltura.

“Siamo orgogliosi di questo ennesimo successo di ULIBBO, sempre più ambasciatore nel mondo dell’eccellenza e della qualità dei prodotti agroalimentari del nostro territorio”, dichiara il Presidente di Confagricoltura Ragusa, Dott. Antonino Pirrè. “Questo premio – aggiunge – è il risultato di un lavoro costante e di una grande passione per la nostra terra e le sue tradizioni, che Verso le Origini porta avanti con impegno e dedizione. A Edy Anzaldo e a Roberto Floridia, componenti della grande famiglia di Confagricoltura Ragusa, le più sincere e sentite congratulazioni da parte nostra, nella certezza che continueranno, con il loro lavoro e il loro impegno, a promuovere l’immagine della Sicilia e della provincia di Ragusa nel mondo”.

Ragusa, 16 maggio 2024

