[Comune Palermo] Polizia Municipale. Arresto per spaccio di droga e sequestro di una discoteca abusiva

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 Intensa attività di controllo del territorio per gli uomini della Polizia

Municipale di Palermo che, nei giorni scorsi, hanno arrestato un cittadino

straniero per detenzione e spaccio di droga, e sono intervenuti nei luoghi

della movida, dove gli agenti hanno sequestrato una discoteca abusiva in

via Chiavettieri e indagato il titolare di un locale di via

Sammartino/Costantino Nigra.

L’uomo finito in manette, senza fissa dimora, è stato fermato in piazza

Giulio Cesare, mentre consegnava un involucro in carta stagnola all’autista

di un veicolo che stazionava al centro della carreggiata. Era in possesso

di 3,384 grammi di hashish. Lo spacciatore, nato in Tunisia, aveva già un

provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dal

prefetto di Siracusa nel 2019, a seguito del quale era stato rimpatriato

con volo charter da Palermo. Successivamente è stato tratto in arresto nel

2023, a Ventimiglia, per reingresso non autorizzato sul territorio italiano

e accompagnato alla frontiera francese per essere respinto. Adesso, per

lui, è stato disposto un provvedimento di espulsione immediata dal

territorio nazionale, con accompagnamento a cura della Polizia di Stato al

CIE di Caltanissetta.

Per quanto riguarda i controlli movida, il primo locale in via

Chiavettieri, dove gli agenti sono intervenuti in esecuzione delle numerose

denunce dei condomini dello stabile, sebbene privo di licenza del questore,

del certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di

Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, di idonea documentazione

relativa alla prevenzione incendi e del nulla osta della Soprintendenza ai

Beni culturali e Ambientali della Regione Siciliana, era adibito a

discoteca. All’atto del sopralluogo, all’interno e all’esterno del locale,

allocato al piano terra di un palazzo storico di particolare rilievo

architettonico, sottoposto a vincolo monumentale, si stava svolgendo un

evento musicale con circa 200 avventori. A ciò si aggiunga anche che via

Chiavettieri è stata oggetto di un recentissimo intervento di restauro

della storica pavimentazione (basolato) e rientra tra le aree vincolate ope

legis ai sensi del D. Lvo 42/04 “Testo Unico delle disposizioni legislative

in materia di Beni Culturali e Ambientali”.Particolare impossibile da

trascurare, inoltre, che la sala da ballo non era provvista delle

necessarie uscite di emergenza e parte del trattenimento danzante abusivo

su suolo pubblico, all’esterno della discoteca, creava una situazione di

intralcio alla viabilità e costituiva grave pericolo che minacciava

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

I verbalizzanti, visti gli evidenti e gravi pericoli per la sicurezza

pubblica, intimavano al gestore/titolare di interrompere l’attività

illecita in corso, facendo defluire, lentamente, verso l’esterno, in

direzione di corso Vittorio Emanuele, tutto il pubblico presente

all’interno della discoteca abusiva. Inoltre, al di là delle violazioni di

illeciti amministrativi riscontrate, attese le gravi violazioni penali, i

verbalizzanti procedevano al sequestro preventivo dell’immobile e degli

impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.

A seguito dell’accertamento eseguito, si contestavano al titolare del

locale le seguenti violazioni amministrative:

– verbale di 300,00 euro perché sprovvisto della necessaria concessione

senza essersi conformato al Regolamento Dehors;

– verbale di 300,00 euro perché perché sprovvisto del necessario nulla osta

della Soprintendenza Beni Culturali;- verbale di 173,00 perché occupava

illecitamente una porzione di suolo pubblico al fine di trarne profitto;

– verbale di euro 308,00 perché non teneva all’interno del proprio locale i

titoli autorizzativi;- verbale di 50,00 euro perché non esponeva al

pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare;

– verbale di euro 1.000,00 perché l’attività era priva della prescritta

SCIA sanitaria esterna;- verbale di 50,00 euro perché diffondeva musica a

porte aperte oltre l’orario consentito;

– art. 68 T.U.L.P.S. sanzionabile ai sensi dell’art. 666 DCC. 1 c.p. 40

mod. art. 49 D.Lgs 507/49 perché era privo della necessaria agibilità

rilasciata dalla Commissione comunale Pubblici Spettacoli e della Licenza

di Questura.

Il titolare è stato anche indagato per i seguenti reati penali:

– perché organizzava trattenimenti di pubblico spettacolo senza la

prescritta licenza dell’Autorità;

– perché apriva e teneva aperto un luogo di pubblico spettacolo senza avere

osservato le prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica;

– perché nella qualità di titolare di una attività soggetta al rilascio del

certificato prevenzione incendi ometteva di richiedere il rilascio del

certificato;

– perché invadeva e occupava arbitrariamente suolo pubblico al fine di

trarne profitto.

– per avere deturpato beni di interesse storico e artistico;

– perché senza la licenza del questore per pubblico spettacolo.

Nel secondo locale di via Sammartino/Costantino Nigra, al cui titolare era

stato precedentemente imposto con Determina Dirigenziale emessa

dall’Ufficio di Igiene e Sanità del Comune, di interrompere

l’intrattenimento musicale ogni sera alle ore 22.00, all’atto del

controllo, era in corso un evento live oltre l’orario prescritto.

Pertanto, il gestore è stato indagato per inosservanza del provvedimento.

