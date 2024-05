Comune di Ancona – comunicati del 15 maggio

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

Le azioni dell’Amministrazione comunale in favore delle famiglie e il primo FESTIVAL dedicato a genitori e figli. In collaborazione con le ASSOCIAZIONI del territorio si terrà al PARCO DELLA CITTADELLA. da venerdì 17 a domenica 19 maggio. Giochi, divertimento, sport, incontri all’aria aperta. Gli eventi sono tutti gratuiti.

Tre giornate dedicate alla famiglia, cellula fondante della società, luogo di cura e di crescita emotiva ed affettiva per eccellenza, dove di regola prende forma lo sviluppo, la crescita, la stima di sé, l’educazione e la preparazione alla vita di ogni cittadino. Dove si insegna e si impara ad amare e dove si pongono le basi per costruire relazioni e maturare credenze, valori e stili di vita. L’iniziativa – il Primo Festival della Famiglia – è dell’Amministrazione comunale di Ancona che ha voluto programmarla in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e indetta per oggi, 15 maggio.

Con la ferma volontà di tradurre in azioni concrete le indicazioni ONU e le linee costituzionali (art. 29), al fine di valorizzazione pienamente l’istituto della famiglia, l’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato competente, ha sviluppato un ventaglio di INIZIATIVE DI SOSTEGNO, quali:

1. l’iscrizione del Comune di Ancona al Network nazionale “Comuni amici della famiglia” (capofila Trento) che promuove politiche innovative in favore della famiglia, verrà istituito uno sportello della famiglia al fine di avere un rapporto diretto con i cittadini che hanno necessità di informazioni in merito ai servizi offerti alle famiglie dall’amministrazione comunale;

2. contributi a favore delle famiglie per la prima volta assegnati con risorse proprie del Comune a sottolineare la vicinanza e la presa d’atto del periodo storico di difficoltà sociali ed economiche che le famiglie stanno attraversando:

3. l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche per le famiglie in difficoltà (bando, pubblicato nel mese di aprile, per cui sono arrivate oltre mille domande; in fase di formulazione la graduatoria);

4.l’erogazione di contributi per le locazioni (bando in fase di approvazione) per le famiglie in difficoltà nel sostenere il pagamento del canone di affitto;

5. l’erogazione di contributi per la tassa Rifiuti (TARI) a sostegno delle famiglie che hanno figli universitari fuori sede e che si trovano a sostenere l’onere del doppio versamento (bando in fase di approvazione);

6.predisposizione di bando speciale per l’assegnazione di case di edilizia residenziale pubblica per giovani under 35 anni (bando in fase di elaborazione).

Organizzazione e partecipazione ad incontri e convegni sul tema famiglia:

– Giovedi 16 maggio ore 16.00 Sala Consiglio Comune di Ancona “Sostegno family friendly nelle imprese” promosso da Forum delle associazioni familiari, con ANCI Marche e Confindustria Marche per portare a conoscenza delle imprese del territorio il bando “Lineee guida per il sostegno alla realizzazione di interventi family friendly nelle imprese.” . L’intento è quelli promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro, uno degli snodi più complessi sul piano sociale e della emancipazione femminile.

Venerdì 17 maggio ore 17.00 Liceo Rinaldini – convegno su “Adolescenza e futuro” seminario formativo rivolto a genitori ed educatori. L’incontro sarà guidato dalla dottoressa Roberta Cesaroni, life mental coach adolescenziale ed esperta di comunicazione e comportamento. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Omnia Locis mps (memorie, progetti, servizi), che ha già organizzato iniziative su questo tema nella regione, rivolte a genitori ed educatori.

IL primo FESTIVAL DELLA FAMIGLIA di ANCONA dal 17 al 19 maggio:

Il Parco della Cittadella, abitualmente frequentato dalle famiglie, da venerdì prossimo 17 e fino a domenica 19 maggio, sarà il contenitore ideale di questa manifestazione fitta di eventi e divertimenti, il cui primo obiettivo- come rimarcato dalla titolare dell’assessorato dedicato- è quello di fare trascorrere tempo insieme, genitori e figli, per stare bene e incentivare dialogo e sintonia in uno spazio che bene si presta, intrattenendo relazioni anche con le altre famiglie. Una festa per piccoli e grandi da vivere insieme.

Il Festival – organizzato in collaborazione con numerose associazioni del territorio- avrà inizio venerdì 17 maggio alle ore 16:00 presso il Parco della Cittadella che resterà aperto al pubblico con una vasta disposizione di spazi ludici, sportivi, danza e creatività. Laboratori e intrattenimenti con diverse realtà quali Associazioni, Onlus, Ludoteche, Parrocchie, gruppi di animazione, palestre e club di Ancona. Tutto il Parco sarà riempito di momenti divertenti e interessanti per bambini e famiglie. Si incontreranno le Associazioni con i loro progetti, come Un Battito di Ali (Associazione a sostegno dei bambini cardiopatici), La Fondazione Salesi, La Strada di Erm, Le Patronesse, l’Unicef e le altre realtà. Sarà presente il Centro Papa Giovanni XXIII con la Lotteria di Beneficenza, l’Associazione del Riuso con la raccolta di cose usate, e non potevano mancare il Mago, i giochi e i Poni con il Maneggio della Cittadella. Sabato 18 alle ore 16.00 il Festival inizierà con tutti gli spazi di intrattenimento, sportivi ecc. Alle ore 17.00 Forum delle Associazioni familiari e relazione del Prof. Lorenzo Lattanzi Presidente Aiart Marche, in ordine al rapporto dei ragazzi con i social media; dalle ore 19.00 sarà operativo il Punto di Ristoro in attesa dell’inizio del Concerto con la Jeeg Robot Cover Band Cartoon per tutti i bambini e non solo.

E per concludere questo primo Festival in bellezza, Domenica 19 Maggio dalle ore 16.00 il Parco prenderà vita in un’atmosfera tutta risorgimentale insieme all’Associazione Quam Pulchra Es e l’Accademia di Oplologia e Militaria con le Passeggiate Storiche, la Rievocazione e i giochi di un’epoca passata ed insieme anche alla Parrocchia dei Salesiani con giochi e animazione. Infine alle ore 18.00 la Sfilata degli Abiti Storici.

Infine, proseguiranno fino al primo giugno le iniziative della Parrocchia Sacra famiglia per la festa della famiglia. Diversi gli appuntamenti tra i quali un laboratorio cinematografico per bambini, la proiezione di un film sulla vita di S Giuseppe, un aperitivo per le famiglie, un corso per giovani coppie e una tavola rotonda sull’affido familiare.

Nei dettagli:

Venerdi 17 Maggio

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Il parco aperto al pubblico, ospiterà:

Spazi Ludici, Spazi Sportivi, Animazione, Laboratori creativi e interattivi, Magia e palloncini con il Mago, Lotteria di Beneficenza con il Centro Papa Giovanni

Sabato 18 Maggio

Alle ore 17.00 Forum delle Associazioni familiari delle Marche e incontro con il Prof. Lorenzo Lattanzi (Presidente Aiart Marche)

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Spazi Ludici con il Babbagajo, Associazione la Strada di Erm, Spazi Sportivi (Orienteering, tennis, Basket ecc)

Animazione con le suole di Danza, Laboratori creativi e interattivi insieme a : Fondazione Salesi, Patronesse, Circolo Arti e Mestieri, Battito d’Ali, Oasi di Paradiso, Spazio Poni con passeggiata

Dalle ore 20.30 alle ore 22.00 Jeeg Robot Cover Band Cartoon

Punto Ristoro Esterno con Morbido e Croccante

Domenica 19 Maggio

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Insieme all’Accademia di Oplologia e Militaria e all’Associazione Quam Pulchra Es

Laboratori per grandi e piccoli

Letture ad alta voce di fiabe

Allestimenti con giochi d’epoca

Accampamento e didattica militare

Laboratorio di danze storiche

Scriviamo e disegniamo la natura

taverna con i passatempi del popolo

Ore 16,30 Primo gruppo e ore 17.15 Secondo gruppo

Passeggiata itinerante all’interno del parco con rievocatori storici che racconteranno storie e curiosità accadute ad Ancona nel periodo risorgimentale. Durante il percorso il pubblico incontrerà personaggi del passato intenti nelle loro attività di diletto e svago.

Ore 18,00

Passerella di abiti storici civili e militari per scoprire curiosità e aneddoti sulle mode del tempo.

Davvero lungo l’elenco delle associazioni che hanno aderito alla Festa:

Associazione Patronesse Salesi,

Un Battito di Ali Associazione a sostegno dei bambini cardiopatici

Fondazione Salesi

La Strada di Erm

Associazione Aria Onlus

Associazione Centro del Riuso

Parrocchia Salesiani

Oasi di Paradiso

Associazione Ragazzi Oltre

Centro Papa Giovanni XXIII Onlus Ancona

Associazione Babbagajo

Accademia di Oplologia e Militaria

Associazione Quam Pulchra Es

Associazione Essere Felici

Associazione City Angels

Cooperativa il Piccolo Principe Onlus

A.S. Forum delle Associazioni familiari delle Marche con le Associazioni Acli, Moica, Aiart, Papa Giovanni XXIII,

Dentro il Sorriso Onlus,

Maneggio della Cittadella,

Unicef Ancona

Extreme Palestra Ancona

GDM Italiana Ancona

A.S.D Taekwondo Olympic Ancona

C.A.B Stamura Basket

Orienteering

Scuola di Danza Witches Crew

Wild Angels School of Country

Il Mago Claudio Gatti

Jeeg Robots Cartoon Cover Band

Circolo Arti e Mestieri

TUTTE LE INIZIATIVE SONO A TITOLO GRATUITO.

IN CASO DI MALTEMPO IL FESTIVAL VERRA’ RINVIATO AL WEEKEND SUCCESSIVO

