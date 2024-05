(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 *Lavori di riasfaltatura nelle vie Destra Canale Molinetto e Bellucci*

Nei giorni di giovedì 16 e di venerdì 17 maggio saranno in programma lavori di riasfaltatura sulla via Destra Canale Molinetto, nel tratto compreso fra via dei Poggi e via Francesco de Sanctis. È previsto il restringimento della carreggiata. Sarà riasfaltato anche il raccordo tra via Destra Canale Molinetto e via Bellucci, davanti a via Livenza.

Tra lunedì 20 e giovedì 23 maggio sarà riasfaltata via Bellucci, nel tratto tra le vie Timavo e Nicolodi. Anche in questo caso è previsto il restringimento della carreggiata.

