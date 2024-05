CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDì 15 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

PRESIDENTE

📌12.30 Aula dei gruppi parlamentari. Convegno in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia, “Assieme si vince” (Associazione Bottega dei Talenti). Interviene il Presidente della Camera dei deputati. Diretta web

📌16.50 Incontro con il Presidente della Repubblica di Lettonia, Edgars Rinkēvičs

AULA

📌9 Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Chiama dai senatori

📌11.30 e 16.15 seguito dl cybersicurezza, mozioni Tpl, pdL cyberbullismo

📌15 Question Time Ministri Tajani, Fitto, Calderone e Nordio

COMMISSIONI

📌8.15 Ciclo rifiuti_Audizione presidente ASSOAMBIENTE, Chicco Testa, su gestione rifiuti regione Lazio e Roma Capitale

📌8.15 Federalismo fiscale_ Audizione di rappresentanti di Regione Puglia

📌8.15 Esteri_Indo-pacifico, Audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI), Andrea Margelletti

📌8.30 Difesa_ Audizione di Fastweb sulla difesa cibernetica

📌10 Copasir_Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto

📌13.45 Ambiente_audizione INGV su bradisismo Campi Flegrei

EVENTI

📌10 Sala Matteotti. Convegno: “Middle management. L’evoluzione del ruolo dei quadri e delle elevate professionalità in Italia”. Diretta web

📌11 Sala della Regina. “Presentazione del Rapporto Annuale 2024. La situazione del Paese”. ISTAT. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta web

📌16 Sala della Sacrestia. Convegno. Strong Artificial Intelligence per l’intelligenza naturale. On Carloni

📌17 Sala del Refettorio Presentazione del libro: “Li chiamavano i magnifici 7” di Daniele Morgera (Associazione ex parlamentari della Repubblica)

📌17.30 Sala del Cenacolo. Incontro con l’artista della mostra “Frammenti di immaginazione” , Gianni Moramarco

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione libro sull’autismo – la Valigia Blu. Massimiliano Panizzut

📌11.30 Diversity and Inclusion – Dal bullone una “lezione” per le aziende. Gian Antonio Girelli

📌13 Telemarketing e tutela dei consumatori. Anna Ascani

📌14.30 Trasporto pubblico locale. Anthony Emanuele Barbagallo

📌16 Presentazione manifestazione “Divino Etrusco – Tarquinia”. Mauro Rotelli

📌17.30 Presentazione della proposta di legge: facilitare il rientro dei giovani di origine italiana per favorire lo sviluppo e contrastare lo spopolamento. Fabio Porta