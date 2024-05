VENETO, LA LEGA: “IL TETTO AI MANDATI LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ, ZAIA È UN PATRIMONIO”

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

“Il prossimo governatore del Veneto sarà della Lega. Nella convinzione che il vincolo dei due mandati per il Presidente di Regione sia una limitazione alla libertà di scelta dei cittadini – tanto che la Lega è stata l’unica forza in Parlamento a chiederne la modifica – continueremo a lavorare al massimo per il bene supremo del territorio. Luca Zaia è un patrimonio per i Veneti e per tutti gli Italiani: potrà ambire a fare qualunque cosa”. Così una nota della Lega.