Comunicato stampa | COLDIRETTI CUNEO: LA QUINTESSENZA DELLA BIODIVERSITÀ A SAVIGLIANO

COLDIRETTI CUNEO: LA QUINTESSENZA DELLA BIODIVERSITÀ A SAVIGLIANO

Domenica 19 maggio in piazza Cavour protagonista il buon cibo Made in Italy con mercato Campagna Amica, laboratori didattici e raccolta firme #nofakeinitaly per la trasparenza di quanto portiamo in tavola

La biodiversità Made in Italy sarà protagonista domenica 19 maggio a Savigliano, in occasione della 25esima edizione di QuintEssenza, per celebrare tutto il buono della nostra terra, che Coldiretti si impegna a tutelare con la raccolta firme per estendere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’UE.

A QuintEssenza piazza Cavour si colorerà di giallo per l’intera giornata con una ventina di produttori agricoli Coldiretti della rete Campagna Amica, provenienti dalla Granda e dalla Liguria, che proporranno una vasta selezione di prodotti stagionali di qualità, con l’assoluta garanzia di genuinità e tracciabilità: formaggi, salumi, ortofrutta, composte, miele e altri prodotti delle api, farine macinate a pietra, riso, nocciole, olio e pesto.

Oltre a fare incetta di eccellenze da gustare, i visitatori potranno aderire alla raccolta firme promossa da Coldiretti per ottenere a livello comunitario più trasparenza su quanto portiamo in tavola ogni giorno.

“Con la petizione #nofakeinitaly chiediamo una legge europea di iniziativa popolare che renda obbligatoria l’indicazione dell’origine in etichetta su tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Unione europea. È ora di dire basta ai cibi stranieri trattati con sostanze o metodi vietati in Europa e poi camuffati come italiani, serve trasparenza a difesa del reddito degli agricoltori e della salute dei cittadini” dichiara Enrico Vassallo, Presidente Coldiretti di Zona Savigliano.

“Con il grande mercato di Campagna Amica e i laboratori didattici portiamo a QuintEssenza uno spaccato importante di vero Made in Italy per raccontare ai visitatori tutto il buono che la terra ci offre e la grande biodiversità contadina di cui i nostri produttori sono ambasciatori e custodi, contro ogni tentativo di omologazione o falsificazione delle distintività territoriali” commenta Daniele Caffaro, Segretario Coldiretti di Zona Savigliano.

