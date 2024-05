0513 conferenza beghi

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

“UOMINI IN VIAGGIO TRA STORIA, METAFORA, LETTERATURA” CICLO DI CONFERENZE A CURA DEI SERVIZI CULTURALI E DEL CIRCOLO IL PORTICCIOLO

16 MAGGIO ORE 17.00 ALLA BIBLIOTECA CIVICA “P. M. BEGHI” IL QUARTO APPUNTAMENTO

La Spezia, 13 maggio 2024 – Giovedì 16 maggio alle ore 17.00 alla Biblioteca Civica “P. M. Beghi” avrà luogo il quinto appuntamento del ciclo di conferenze “Uomini in viaggio” a cura di Rina Gambini, Egidio di Spigna, Roberto Camerini organizzato in collaborazione con i Servizi Culturali della Spezia e Il Circolo Il Porticciolo.

Il tema della quinta conferenza è “Il Grand Tour degli intellettuali”. Come molti grandi pensatori hanno ripetuto, viaggiare apre la mente all’incontro, alla conoscenza, alla tolleranza. Per questo motivo, fin dall’antichità, il viaggio d’istruzione segnava il momento della crescita dell’adolescente e quello della consapevolezza dell’uomo maturo. Un viaggio di maturazione, dunque, attraverso la contemplazione della bellezza. Ne parlano:

Egidio Di Spigna, Il viaggio d’istruzione nel mondo antico

Rina Gambini, L’inquietudine del viaggio nel secolo dei Lumi

Giuseppe Benelli, Il viaggio in Italia dei PhilosophesINFO.

BIBLIOTECA CIVICA “P.M. BEGHI”

La Spezia – via del Canaletto, 100